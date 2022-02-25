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英國再放寬BNO申請資格 吸引港青

2022/2/25 12:46（2/25 12:51 更新）
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據報導，英國近日再度放寬香港BNO護照持有人的居留申請，目的是吸引1997年後出生的港青。（中央社檔案照片）
據報導，英國近日再度放寬香港BNO護照持有人的居留申請，目的是吸引1997年後出生的港青。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港25日電）據報導，英國近日再度放寬香港BNO護照持有人的居留申請，目的是吸引1997年後出生的港青；中國外交部則譴責英方的做法。

綜合本地媒體今天的報導，英國去年初開放BNO持有人的居留申請，但當時只限於護照持有人，不包括他們沒有BNO的年輕子女，年輕子女只能以親屬身分隨同父母申請。

報導表示，在這種情況下，即使有年輕港人希望移居英國，但由於他們的父母不願離港，也無法申請。

英國政府昨天放寬了相關規定，容許未持有BNO但已年滿18歲的港人，只要他們的父母持有BNO，就可以獨立申請BNO護照到英國居留，措施於10月生效。

另據報導，去年有10.4萬人申請BNO。

中國外交部駐港公署發言人今天強烈譴責英國上述新舉措。

發言人批評英國此舉粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反中英聯合聲明及中英雙方交換的備忘錄有關約定。

發言人批評英方不顧中方的反對和反制，以香港國安法為藉口操弄BNO問題，「為反中亂港分子提供庇護所」，暴露其「偽善面目」和唯恐香港不亂的「卑鄙企圖」。

發言人敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。

BNO全稱British National（Overseas），中文是英國國民（海外）護照，名義上是英國國籍，但沒有英國居留權。

英國早年殖民統治香港時，發給港人英國屬土公民（BDTC）護照，其後改由BNO護照取代。一般而言，BDTC護照持有人在英國享有的權利優於BNO護照持有人。

英國取消BDTC護照及改發BNO後，據統計，當時約有300萬人登記申請BNO─但實際申請的人數有限，而相關登記程序於1997年終止，即期限之後無權申請。

香港實施國安法後，英方批評此舉違反中英聯合聲明，為此准許持有BNO的港人及其家屬申請赴英讀書或工作，5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。

英國官方統計，2020年中，約有35萬港人持有BNO，另有290萬港人符合申請BNO資格。（編輯：沈朋達）1110225

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