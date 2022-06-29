港府擺明為難新聞媒體 突禁已報名記者採訪七一

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（中央社台北29日電）綜合「香港01」等媒體報導，至少7家媒體接獲港府新聞處通知，基於維安考量，要求撤換已報名採訪七一活動的記者，此舉擺明為難新聞機構，屆時這7家媒體可能沒有記者在現場採訪。

香港01等媒體28日晚間報導，香港記者協會表示，雖然當局同意可換人，但是人選必須符合自26日起，每天執行核酸檢測的檢疫規範，「這無疑是強人所難，大部份傳媒機構已無法安排符合要求的人手，將不可能派員到場採訪」。

記協指出，當局此舉令人感到極度遺憾，更痛批嚴重損害香港新聞自由，使得備受全球矚目的七一「盛事蒙上污點」。受影響的媒體包括「明報」、「香港01」、「南華早報」（SCMP）、now新聞台及法新社等。

記協表示，港府新聞處於16日要求獲邀傳媒機構替記者報名，各家只能各派一人採訪就職及升旗典禮，並要求被遴派的記者於26日起，必須天天做核酸檢測，務必沒確診才能於七一當天到場採訪。

此外，採訪就職典禮的記者得從29日起入住隔離酒店；多位已報名記者在28日晚間突然接獲新聞處通知，基於「保安理由」拒絕他們到場採訪。

記協指出，今年是香港回歸25週年，新聞自由是奠定一國兩制的重要基石，卻再傳獲邀傳媒機構記者被要求撤換而無法採訪，使得傳媒機構無法派員到現場報導香港的歷史時刻，窒礙新聞工作者履行天職。

根據香港當地氣象預報，七一當天香港可能「橫風橫雨」，天候惡劣，中國傳聲筒新華社官網「廣東話百科」解釋，粵語「橫風橫雨」指惡劣的暴風雨天氣，相近詞語包括翻風落雨、風大雨大。

港警已證實，中共領導人習近平屆時將出席七一慶典活動。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110629