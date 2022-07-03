調查：近5成香港青年對未來悲觀 盼能實踐民主

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（中央社台北3日電）根據一份最新香港青年對未來願景調查，顯示近5成青年對香港未來發展傾向悲觀，他們盼香港新政府解決青年住房問題、以及香港未來能夠實踐「自由」、「民主」和「法治」。

「星島日報」報導，香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天公布有關「青年對香港未來的願景」研究報告，結果顯示47%對香港未來發展傾向悲觀。

受訪的1054名香港青年中，47%對香港未來發展傾向悲觀，不足20%表示樂觀。另有近半估計個人10年後會留港定居；表示會到海內外定居的占2成。

至於青年對新政府的期望方面，首三項分別是解決青年住房問題、聆聽青年聲音及修補關係。

待新政府處理的社會議題多，超過6成受訪青年認為房屋短缺問題為優先。此外，受訪青年期望見到10年後的香港是一個自由之都、繁榮穩定及宜居城市；最想香港實踐的核心價值是「自由」、「民主」和「法治」。

研究發現，67%青年不認為特區政府信任青年；64%青年不認為自己信任特區政府。儘管如此，6成受訪青年認為香港未來的建設與自己有關。

青年創研庫「管治」組別召集人林景輝表示，近年的社會事件和疫情未止等因素，對特區政府的管治帶來前所未有的挑戰，社會也缺乏互信，呼籲新一屆政府把握剛成立的契機，為社會塑造願景，給青年、市民及社會帶來新的希望。

另該組成員葉梓聰建議，可由民政及青年事務局牽頭，讓青年與政府重建互信和信任、青年對個人發展前景建立信心，以及對香港可以邁向更美好抱有信念等「三信」工作。

相關調查於5月13日至29日期間，以網路問卷調查方式，訪問1054名15至34歲香港青年協會會員，另訪問15名青年個案及4位專家和學者。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110703