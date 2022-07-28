聯合國人權會籲廢除國安法 港府長文反駁

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港府發表長文，重申國家安全屬於北京中央事權，北京在「一國兩制」的方針下有權立國安法。圖為2020年7月1日香港市民揮動中國國旗和區旗。（中新社）

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（中央社記者張謙香港28日電）針對聯合國人權事務委員會促請香港當局廢除國安法，港府發表長文反駁，除了表示失望，並重申國家安全屬於北京中央事權，北京在「一國兩制」的方針下有權就此立法。

綜合本地媒體的報導，聯合國人權事務委員會昨天發表報告，質疑港府在處理國安法、集會、言論自由及新選舉制度等方面影響人權保障，並促請廢除國安法、煽動罪及避免執法。

據報導，有委員會成員指出，國安法不符公民權利和政治權利國際公約（以下簡稱公約）保障的權利及自由，呼籲港府在基本法23條立法時廣泛聽取意見，回應聯合國關注。

香港政制及內地事務局昨晚發表長文，反駁委員會的報告及相關談話，指委員會對香港作出毫無根據的批評，對此感到非常失望。

局方發言人說，香港是中國的一個地方行政區域，直轄於北京中央政府；國家安全一貫屬於中央事權，國家在「一國兩制」的方針下有權就此立法。

發言人表示，在制定香港國安法的過程中，已全面考慮包括公約在內的相關內容，並強調維護國家安全時也要遵守各項人權保障原則。

發言人說，香港國安法清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行，這些罪行的定義清晰，與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似；這些罪行具有域外效力，也完全符合國際慣例。

政制及內地事務局發言人表示：「我們必須強調，制定香港國安法是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年初的黑暴期間不能享有的權利和自由。香港國安法確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」（編輯：周慧盈）1110728