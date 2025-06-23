李在明施政支持率升至59.3% 出席G7峰會助力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國最新民調結果顯示，對總統李在明施政抱持正面態度的受調者占59.3%，較前一週上升0.7個百分點，對他未來施政期待認為「會做好」的占比則上升1.1個百分點，達60.5%。

韓國民調機構Realmeter今天公布16至20日對全國2514名18歲以上男女調查結果，對李在明上任第2週施政表現持肯定態度的受調者占59.3%，覺得「做不好」的受調者占33.5%，7.2%則表示不清楚。

Realmeter分析，受到李在明出席七大工業國集團（G7）峰會表現、韓國綜合股價指數（KOSPI）日前收盤睽違3年半首度突破3000點等正面因素，推升李在明施政支持度，但部分受到準國務總理金民錫學歷爭議、房市過熱等負面因素抵銷。

透過 Google News 追蹤中央社

但仍有超過6成受調者看好李在明今後施政表現，60.5%認為他「會做好」，覺得「不會做好」的比例下降0.6個百分點至34.3%，5.3%表示「不清楚」。

Reameter另外在19至20日對1008名18歲以上男女進行的民調中則顯示，執政黨共同民主黨支持度較前一週下降1.5個百分點至48.4%，最大在野黨國民力量支持度上升1個百分點至31.4%，兩黨支持度差距縮小至17個百分點。（編輯：韋樞）1140623