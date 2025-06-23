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台積電跌35元 台股下跌313點失守月線和22000點

2025/6/23 13:56（6/23 14:07 更新）
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台北股市23日開低走低，收盤跌313.72點，為21732.02點，跌幅1.42%，成交金額新台幣3076.01億元。中央社記者謝佳璋攝 114年6月23日
台北股市23日開低走低，收盤跌313.72點，為21732.02點，跌幅1.42%，成交金額新台幣3076.01億元。中央社記者謝佳璋攝 114年6月23日
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（中央社記者鍾榮峰台北23日）美國攻擊伊朗核設施、雙方衝突陰霾壟罩，台股今天走勢震盪，盤中大跌近500點，午盤後跌幅收斂，鴻海拉尾盤翻紅，電子零組件逆勢勁揚，台股終場下跌313.72點，收21732.02點，跌幅1.42%，22000點整數關卡失守，也跌破月線約21796點，成交值新台幣3076.02億元。

電子股終場挫跌1.81%，金融下跌0.42%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群小跌0.27%，代表中小型股的櫃買OTC指數跌幅收斂、小跌0.09%。股價超過千元的高價股跌多於漲，維持「十七千金」。

權王台積電終場收1020元，跌35元，跌幅3.32%，市值蒸發新台幣9076億元至26.45兆元，台積電今跌點影響大盤指數約282點。

電子權值股鴻海收156元，小漲0.32%，聯發科收1255元，小漲0.4%，日月光投控收147元，漲1.73%，AI伺服器概念股廣達收282元，小漲0.89%，緯創收平盤118.5元，緯穎收2550元，小漲0.59%。

貨櫃三雄長榮收205元，跌1.2%，萬海收97.3元，下挫2.41%，陽明收71.9元，跌1.51%。

台新投顧副總經理黃文清表示，美國加入以色列與伊朗戰局，消息牽動包括台股在內亞洲股市震盪，台股在漲多後短線預期回檔修正，下檔約21000點應有支撐，後續觀察中東戰事變化，若局勢動盪，台股整理時間將拉長，觀察荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是否遭封鎖。

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展望台股後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，短線來看，台股已反彈超過4000點，累積不小獲利了結賣壓，主要美台企業財報與法說已舉行，6月至8月基本面題材轉淡，加上5月新台幣匯率強升，第2季台股企業獲利恐遇壓，台股短線震盪加大，留意追高風險。

不過沈建宏預期，第4季至2026年第1季基本面仍佳，可擇優布局，留意AI供應鏈軟體受惠族群、高股息殖利率類股、光通訊、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌衛星、機器人供應鏈等。（編輯：楊凱翔）1140623

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