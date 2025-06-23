加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼跨國產業鏈揭密 中國原料、墨西哥生產、美國洗錢
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

美襲伊朗地緣衝突升溫 股匯雙殺新台幣貶逾1.4角

2025/6/23 11:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國攻擊伊朗核設施，伊朗揚言報復，威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），地緣政治緊張局勢升溫，衝擊金融市場信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股早盤重摔近500點，新台幣兌美元大貶逾1.4角。

美國總統川普21日晚間突宣布，美國完成攻擊伊朗3個核設施，伊朗22日威脅報復美軍基地，以伊衝突持續擴大，避險情緒急速升溫，美元指數走揚，一度站上99價位，亞幣今天全面走貶。

台灣今天上演股匯雙殺，台股開盤後一度大跌近500點，最低觸及21551.58點；新台幣兌美元今天以29.57元開盤，在美元走強、台股下殺的利空夾擊之下，匯價迅速跌破29.6元，最低至29.676元，重貶逾1.4角。（編輯：潘羿菁）1140623

台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣開盤貶4.1分 為29.57元
70
更多編輯台推薦新聞：