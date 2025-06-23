加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼跨國產業鏈揭密 中國原料、墨西哥生產、美國洗錢
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

裕融攜手大數據公司 運用AI開發企業防偽冒偵測服務

2025/6/23 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）裕融企業今天表示，聯手大數據公司運用人工智慧（AI）技術，開發企業防偽冒偵測服務KEYTECTOR，抵禦社群詐騙、網路偽冒等數位風險，共同為台灣打詐政策盡一分心力。

近年來台灣詐騙犯罪態樣持續翻新，裕融企業引述內政部警政署統計，2023年全國詐欺案件高達近4萬件，較前一年上升7.9%，其中金融相關詐騙案件占整體比例逾65%，尤以投資詐欺與資金借貸詐騙案例為重。

裕融企業指出，KEYTECTOR使用最新AI Agent（人工智慧代理）技術，能夠感知、思考與決策，預期能將偽冒防範的作業時間縮短80%以上。

裕融企業說明，本次系統開發合作不只是防詐應用，更是一場產業聯手共同對抗詐騙犯罪的實踐，期待透過跨界合作，為整體金融產業建立更高強度的反詐防線，為台灣防詐盡一分企業責任。

裕融企業指出，結合金融服務與風控管理領域實務經驗，與大數據公司於語意分析、風險預警、AI演算法開發等領域的技術，打造出以「語意分析」、「頻道特徵分析」、「偽冒行為分析」為3大AI核心模組的偵測系統。

google news透過 Google News追蹤中央社

上述系統可針對網路平台上的偽冒帳號、詐騙廣告與可疑內容進行全天候監控、分析與主動預警。對於企業過往人工辨識困難、檢舉速度不及詐騙內容擴散的痛點，此套系統將「被動應對」轉為「主動掃描與偵測」，協助廣大民眾與企業客戶群誤信詐騙的風險，守護品牌聲譽與客戶信任。

裕融表示，與大數據公司將持續優化，提升生成式AI模組，強化詐騙語句的語意偵測與模擬辨識，朝向「以AI對抗詐騙AI」的未來目標邁進。藉由AI Agent 代理決策的能力，即時地主動分類風險等級，偽冒風險全自動化識別。經過關鍵字智慧採集，KEYTECTOR 所使用的「企業防偽 AI Agent」能夠進行圖片相似度比對、假帳號分析、事實內容查核等偵測判斷，進而主動向使用者發出偽冒警示。（編輯：楊凱翔）1140623

#AI
#內政部
#警政署
#防詐
#裕融企業
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
瑜珈線上平台AI加持 台科大新創團隊獲獎
70
更多編輯台推薦新聞：