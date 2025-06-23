8旬嬤咳嗽、半夜都漏尿 中醫大附醫雙管齊下助改善

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（中央社記者曾以寧台北23日電）年逾80的葉女士咳嗽時會漏尿，夜晚起來上廁所也常來不及走到馬桶。中醫大附醫診斷為「混和型尿失禁」，經尿道水凝膠填充術加上肉毒桿菌素注射治療，狀況大幅改善。

今年84歲的葉女士，今天出席治療成果發表記者會現身說法，先前受到頻尿與夜尿困擾，不僅咳嗽、打噴嚏會不小心漏尿，半夜起來上廁所時，也常還沒走到廁所就不小心尿出來，導致需要半夜擦地板，有時不小心尿在床上，還要洗床單、曬床墊；平日出門更不時尿急，要到處借廁所，嚴重影響生活品質。

診治的中國醫藥大學附設醫院婦女泌尿科主任鄒頡龍表示，女性尿道較短，加上生產、老化、停經等因素，尿失禁為許多中熟年女性困擾，發生時間兩大高峰是生產與更年期；統計發現，停經後婦女3成有尿失禁問題，65歲以上患者比例更高達4成。

其類型可分為「急迫性尿失禁」與「應力性尿失禁」兩種，前者典型症狀為突如其來的尿急感，想急著去廁所，卻往往「來不及」。鄒頡龍說明，發生原因與膀胱神經功能失調有關，過去會透過藥物或行為治療改善。

應力性尿失禁則是會在打噴嚏、咳嗽，或是劇烈運動導致腹部壓力增加時漏尿，原因與膀胱出口的外括約肌功能失調有關。

鄒頡龍說，若不嚴重，可透過生活型態調整，並以凱格爾運動訓練骨盆底肌群改善；若較嚴重，須從陰道往尿道植入人工網膜進行支撐，改善率約7到9成，但2%到4%患者會有陰道疼痛等副作用，且有6到8週需要禁止性行為，否則恐造成後遺症。

鄒頡龍指出，葉女士為兩種皆有的「混合型尿失禁」，加上已有心臟瓣膜問題，擔心手術風險，因此採用尿道水凝膠填充術，加上肉毒桿菌素膀胱神經調控，同時透過肉毒桿菌放鬆膀胱肌肉，以水凝膠改善外括約肌鬆弛問題；因採微創手術，術後隔天葉女士即可出院返家，至今約1年對治療效果非常滿意。

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鄒頡龍說明，目前此治療方式為自費，共約需花費新台幣10萬元。不過肉毒桿菌效果可維持時間約為6到12個月，後續仍須視情況補打；水凝膠填充則較適用於憂心開刀風險的長者，或想避免影響性生活的年輕族群，對於喜登山、跑步等運動量大者則效果有限。

中國醫藥大學附設醫院台北分院副院長劉俊麟說，過去漏尿問題常讓人們難以啟齒，但這會影響生活品質，甚至可能造成家屬困擾，盼新的治療方式在高齡化社會下，能改善長者生活品質與尊嚴。（編輯：吳素柔）1140623