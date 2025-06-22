「我家的事」北影好評 高伊玲為創意罵人法想破頭

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）電影「我家的事」昨天在台北市中山堂首度公開放映，演員高伊玲表示，片中的媽媽習慣用罵來表達關心，她拍攝時，每天都在想要怎麼有創意地罵人。

電影公司今天以新聞稿表示，「我家的事」不僅一家4口全數入圍台北電影獎，更從443件投稿作品中脫穎而出，代表台灣入選台北電影節「國際新導演競賽」。首度公開放映，開賣2分鐘即全數售完。

入圍最佳新演員的黃珮琪映後激動分享：「其實我已經看了兩遍，但剛剛在台下還是哭了，這個角色讓我感受很多！」

曾敬驊感動致謝：「我覺得我們的表演是一體的，是我們大家一起做到的，入圍的榮耀是大家一起創造出來的。」

姚淳耀表示：「我看完之後真的好享受，覺得自己很幸福，可以在這個團隊、這個故事裡面。」

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電影開場不到20分鐘，現場已傳出啜泣聲，隨後又全場笑到拍手，最後3分鐘，隨著情感濃厚的配樂響起，再次傳來啜泣聲。

在劇中扮演一家骨幹的母親高伊玲分享，片中媽媽不善表達愛，習慣用「罵」來傳達關心，於是在劇組拍攝時，每天都在想，今天要怎麼有創意地罵人。（編輯：管中維）1140622