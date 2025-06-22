加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

「我家的事」北影好評 高伊玲為創意罵人法想破頭

2025/6/22 21:54（6/22 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
劇情長片「我家的事」21日在台北電影節首度公開放映，全場笑聲不斷，映後好評如潮。（台北電影節提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月22日
劇情長片「我家的事」21日在台北電影節首度公開放映，全場笑聲不斷，映後好評如潮。（台北電影節提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北22日電）電影「我家的事」昨天在台北市中山堂首度公開放映，演員高伊玲表示，片中的媽媽習慣用罵來表達關心，她拍攝時，每天都在想要怎麼有創意地罵人。

電影公司今天以新聞稿表示，「我家的事」不僅一家4口全數入圍台北電影獎，更從443件投稿作品中脫穎而出，代表台灣入選台北電影節「國際新導演競賽」。首度公開放映，開賣2分鐘即全數售完。

入圍最佳新演員的黃珮琪映後激動分享：「其實我已經看了兩遍，但剛剛在台下還是哭了，這個角色讓我感受很多！」

曾敬驊感動致謝：「我覺得我們的表演是一體的，是我們大家一起做到的，入圍的榮耀是大家一起創造出來的。」

姚淳耀表示：「我看完之後真的好享受，覺得自己很幸福，可以在這個團隊、這個故事裡面。」

google news透過 Google News追蹤中央社

電影開場不到20分鐘，現場已傳出啜泣聲，隨後又全場笑到拍手，最後3分鐘，隨著情感濃厚的配樂響起，再次傳來啜泣聲。

在劇中扮演一家骨幹的母親高伊玲分享，片中媽媽不善表達愛，習慣用「罵」來傳達關心，於是在劇組拍攝時，每天都在想，今天要怎麼有創意地罵人。（編輯：管中維）1140622

#北影
#台北市
#台北電影節
#台北電影獎
高伊玲
大阪亞洲影展 「我家的事」4台灣演員同獲藥師真珠獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：