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郭昱晴稱直播男鬼祟惹議 國民黨：道歉不夠應辭職

2025/6/23 12:19（6/23 12:30 更新）
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民進黨立委郭昱晴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北23日電）民進黨立委郭昱晴在社群平台指一名拿手機在公園直播的男子行為鬼祟，引發議論後刪文道歉。國民黨今天表示，郭昱晴刪文道歉顯然不夠，應辭職負責，警政署也應針對在網路不斷公審一般民眾的青鳥，造成民眾恐慌進行調查，保護台灣民主自由的價值。

郭昱晴22日在社群平台指一名在公園直播的男子行為鬼祟，隨即引發熱議，遭到不少網友質疑與批評。郭昱晴昨晚透過臉書發文表示，因為出於保護未成年孩子的安全，加上近期發生多起新聞事件，一個身為母親的直覺反應，上前提醒希望不要拍攝孩子的對話，也理解在發文當下，讓對方覺得被冒犯、被懷疑。

郭昱晴說，她願意真誠向當事人說聲對不起。除了刪文，她願意為這樣的感受負責，也從這件事情學到更多表達的分寸。在提醒的方式上，她會更謹慎。

國民黨上午召開記者會，台北市議員鍾沛君表示，中共透過陸客或陸配在台灣用街拍方式，獲取在地情資的說法，最近在綠營同溫層持續發酵，但只要認真查證，就知道全都是空穴來風。郭昱晴身為民進黨不分區立委，自以為是街頭俠客，結果卻是獵巫師。

鍾沛君說，郭昱晴看到對方在拍攝上前質問，對方解釋是台灣人，鏡頭對著自己沒拍到任何路人，且在公園拍攝，沒有任何的國安機敏性。一般人聽到說明後，應該知道純屬誤會，偏偏郭昱晴聽完解釋後還不甘寂寞，仍發文請大家多注意街頭或校園附近直播的奇怪人士，基本上就是獵巫。

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國民黨發言人楊智伃質疑，如果不是為了大罷免，郭昱晴也不會刪文道歉，這場赤裸裸的獵巫行動絕不只一次，而是在台灣街頭上不斷製造對立與仇恨。

楊智伃說，郭昱晴刪文道歉顯然不夠，應該辭職負責，警政署也應針對網路上不斷公審一般民眾的青鳥，以及綠營立委持續在網路上獵巫，造成民眾恐慌而進行調查，保護台灣民主自由的價值。（編輯：謝佳珍、萬淑彰）1140623

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