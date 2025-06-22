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專題／芬太尼戒毒重建路漫漫 康復者化身引路人「接住」成癮者
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北市議員林亮君遭不雅照恐嚇 警初查為境外IP

2025/6/22 13:00（6/22 13:21 更新）
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民進黨台北市議員林亮君接獲惡劣恐嚇訊息，有網友以持有其不雅照威脅、勒索。警方獲報後偵辦，初判為境外IP所為。圖為台北市警察局刑事警察大隊大樓外觀。中央社記者黃麗芸攝 114年6月22日
民進黨台北市議員林亮君接獲惡劣恐嚇訊息，有網友以持有其不雅照威脅、勒索。警方獲報後偵辦，初判為境外IP所為。圖為台北市警察局刑事警察大隊大樓外觀。中央社記者黃麗芸攝 114年6月22日
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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市議員林亮君接獲惡劣恐嚇訊息，有網友以持有其不雅照威脅、勒索。林亮君今天表示，有政治立場不同者私訊說她自導自演，令人心寒；警方獲報後偵辦，初判為境外IP所為。

民進黨市議員林亮君昨天在臉書發文表示，粉專接獲惡劣恐嚇訊息，有網友以持有裸照進行威脅，已赴警局報案提告此網友涉及妨害自由、恐嚇罪嫌。

據了解，警方目前最新偵辦進度，初步判斷犯嫌登入帳號IP在香港，但是否為歹徒亂槍打鳥或特意鎖定政治人物所為，目前尚無類似案例發生，持續積極偵辦釐清案情。

林亮君今天上午到中山區松江市場催票罷免藍委掃街，她接受媒體聯訪時表示，針對恐嚇威脅事件，昨天已完成報案，但這名網友後續仍有傳訊息威脅，都交給警方偵辦調查。

她提到，此事發生後，也有政治立場不同的網友私訊，說此事是她自導自演，覺得令人心寒，認為女性面對性影像威脅，對女性的傷害都是最大的，且現在AI技術如此成熟，以假亂真是很有可能發生的。

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林亮君呼籲，這些政治立場不同者，若其身邊有人發生類似狀況，都應挺身而出，沒有人應該受到這種對待和威脅。

陪同掃街的民進黨發言人吳崢也說，自己對林亮君有信心，相信她不會因為這些惡意攻擊而退縮，只會更勇敢、更賣力往前衝。自己對於這種卑劣行為覺得很不齒，也鼓勵林亮君不要姑息此事，要將幕後兇手揪出來、正面宣戰。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140622

林亮君
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