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PGA旅行者錦標賽 俞俊安並列第25名作收

2025/6/23 12:48
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（中央社記者黎建忠台北23日電）PGA旅行者錦標賽今天進行最終回合，台灣好手俞俊安抓3博蒂、吞3柏忌繳出平標準的70桿，並以4天低於標準5桿的275桿、並列第25名作收。

美國職業高爾夫協會（PGA）旅行者錦標賽是美巡賽重要賽事（Significant），有限定球員的參賽資格，俞俊安靠著加拿大公開賽的第3名才取得擠進參賽門檻。

賽事從1952年開辦，期間多次更換名稱，直到2007年定名為旅行者錦標賽至今，已經連續3年總獎金都高達2000萬美元（約5.96億台幣），今年選在美國康乃狄克州舉辦。

俞俊安今天從第1洞出發，前9洞抓1博蒂、吞2柏忌繳出36桿，轉場後在第11、12各抓1博蒂、吞1柏忌，幸好在標準4桿的第17洞，俞俊安開球後第2桿上演美技，越過水池直攻果嶺，最後25呎長推入洞，精彩抓博蒂。

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俞俊安接受媒體訪問時表示，這場比賽發現了一些缺點，4個回合表現也不是太穩定，希望後續的比賽可以修正過來。

結束這場比賽後，俞俊安將隨即趕往邁阿密，參加總獎金960萬美元（約2.87億台幣）的PGA火箭菁英賽。（編輯：李淑華）1140623

#加拿大
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俞俊安
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