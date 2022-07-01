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習近平講話 分析：中央全面管治香港才有自治

2022/7/1 18:41（7/1 18:47 更新）
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中國國家主席習近平1日向港人說，「一國兩制」是好制度，符合中國國家和香港根本利益，必須長期堅持。（港府新聞處影片截圖）中央社記者張謙香港傳真 111年7月1日
中國國家主席習近平1日向港人說，「一國兩制」是好制度，符合中國國家和香港根本利益，必須長期堅持。（港府新聞處影片截圖）中央社記者張謙香港傳真 111年7月1日
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（中央社記者陳沛冰台北1日電）中國國家主席習近平今天在慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆香港特區政府就職典禮發表講話。分析指出，習近平進一步闡述一國跟兩制的關係，強調在中央全面管治下，香港才有自治。

習近平的七一講話花了很多篇幅談及一國兩制，但內容與2017年他訪港時的講話有所不同。

當年他的講話提及：「要把堅持『一國』原則和尊重『兩制』差異、維護中央權力和保障香港特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高香港自身競爭力有機結合起來，任何時候都不能偏廢。」當時的講話聲稱要尊重兩制差異。

今天的談話中，習近平沒再提及「差異」，而是強調「一國兩制方針是一個完整的體系。維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則。」

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天告訴中央社，近年外界質疑中國實行的一國兩制已走進歷史，習近平今天講話的主軸，是要強調一國兩制是堅定不移的既定政策，不動搖不走樣，以及一國兩制是成功的。

他說，習近平進一步闡述一國跟兩制的關係，強調沒有一國便沒有兩制，而香港特區要在北京中央的全面管治下才有自治，跟以往外界理解的一國兩制是「港人治港，高度自治」有所不同。

張五岳說，習近平再說明了如何達到中央全面管治，就是由「愛國者治港」，也就是說香港特區政府、行政會議、立法會甚至未來各級法院，都要由愛國者出任，在主權上、政治上、國家安全上達到一國的標準，香港才有經濟、社會及文化等兩制。

他相信，新一屆香港政府會盡快就基本法第23條立法，才能完備維護國家安全的法例。

中國問題專家劉銳紹告訴中央社，習近平今天講話其中一個特點，是提到「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。」

他分析，習近平說明了如何全面準確貫徹一國兩制方針，是要香港人也認同共產黨的政權及中國的政治制度，與以前北京中央只要求香港人愛國有所不同，是新時代新要求。

劉銳紹又表示，習近平這兩天的講話強調香港的經濟發展，顯示他對香港經濟發展有信心，相信香港仍是會「生金蛋」，對中國大陸的經濟發展很重要，是外資進入中國大陸主要渠道。（編輯：楊昇儒）1110701

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