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義大利報紙贈「習近平專刊」 揭中國取得香港後下個目標是台灣

2025/6/26 09:33（6/26 10:28 更新）
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義大利大報「晚郵報」25日在各大零售點隨報附贈一本「習近平專刊」，詳細介紹中國國家主席習近平的家庭背景與崛起過程，描述習近平如何從文革倖存者，變成更專制的共產信仰者。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月26日
義大利大報「晚郵報」25日在各大零售點隨報附贈一本「習近平專刊」，詳細介紹中國國家主席習近平的家庭背景與崛起過程，描述習近平如何從文革倖存者，變成更專制的共產信仰者。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月26日
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（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）台海危機全球關注，義大利大報「晚郵報」今天隨報附贈一本「習近平專刊」，內容除詳述中國國家主席習近平如何從文革倖存者，變成更專制的共產信仰者，並以專章介紹習在取得香港後，下個目標是併吞台灣。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天在各大零售攤附贈一本題為「紅色王子習近平」的專刊，內容多達63頁，撰寫者是晚郵報駐北京資深特派員善德韋奇（Guido Santevecchi）。專刊敘述習近平的家庭背景、崛起過程，分析習近平如何從「本可能被殺掉100次」的黨內惡鬥中翻身，取得今日巨大權力。

專刊指出，習近平政權進入第13年，但各界對習近平個人知之甚少，有些輿論認為習仍像就任初期，追求和平崛起的中國夢，有些認為習受到盟友、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭影響，也想嘗試攻占台灣，尤其在美國總統川普（Donald Trump）執政下，美中科技貿易戰白熱化，可能讓習近平更想插旗台灣。

專刊指出，各界疑慮不斷加深，主要因為中國政治體制不透明，對內不回應國民，對外國政府則常回以煙霧彈或威脅言論，彷彿要觀看杯裡茶葉才能占卜習近平的想法，因此派駐中國的外媒記者常打趣，中國政權消息是「知情者不能說，說的人都不知情」。

專刊引述，維基解密（WikiLeaks）曾曝光一段美國機密檔案，記錄習近平在2008年左右向美國駐中大使透露，習很喜歡「搶救雷恩大兵」這部電影，因為「體現了一種正義感」，習也認為許多共黨官僚玩樂太多、學習太少。

但其他關於習近平的生活化紀錄鮮少，專刊指出，從習近平2012年上任開始，習就不再接受訪問，也不開記者會；與其他世界領導人相反，習近平沒有個人社群媒體帳號，習身兼的三個職位中共中央總書記、中共中央軍委主席、中國國家主席，辦公室都沒有對外公開的電話可供媒體諮詢消息。

專刊指出，對於習近平的公眾形象，中國只會以精心挑選過的照片宣傳，習的私生活是機密，習在會議中的談話常在好幾個月後才公布。

專刊表示，習近平誕生於1953年6月15日，今年滿72歲，原屬家世良好的「太子黨」，但習父親在文革時期遭鬥爭，習近平也遭公開羞辱、飢餓、無家可歸、甚至入獄；據「維基解密」曝光的美國使館檔案，一位習近平學界好友描述，習在文革迫害倖存後決定變得「比紅色更紅」。

專刊指出，習近平在統治上展現自己是馬列主義堅定信仰者，但根據已故日本首相安倍晉三回憶錄紀載，安倍認為習是一位「現實主義者」，會根據情勢調整路線，因為安倍曾與習在對話中打趣聊到，若出生在美國，要選擇加入民主黨或共和黨。

安倍對這段玩笑話深入分析，習覺得「沒理由加入一個沒有權力的政黨」，代表習認為在美國當共產主義者不會有任何成就，就像在中國當民主主義者一樣。

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刊物後段以專章「香港之後是台灣」，描述中國下個野心目標是攻占台灣，自2023年開始，中國對台灣更加增強軍事威脅，習近平現階段完全無意與台灣總統賴清德握手談和，中國一方面在宣傳影片中不斷醜化賴總統，另一方面以完成「統一大業」為名義，鼓動中國內部民族主義。

專刊指出，美國一向以「戰略模糊」方式支持台海維持現狀，但美國總統川普上任後積極以關稅政策，向各國談判「重大交易」，因此在美中談判當中，習近平也可能試圖把台灣變成對美重大交易的籌碼。（編輯：田瑞華）1140626

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義大利大報「晚郵報」25日出版一本習近平專刊，其中有專章描述中國在取得香港之後，下個野心目標是併吞台灣。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月26日
義大利大報「晚郵報」25日出版一本習近平專刊，其中有專章描述中國在取得香港之後，下個野心目標是併吞台灣。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月26日
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