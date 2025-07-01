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習近平：走出中國特色向海圖強之路 做大海洋產業

2025/7/1 15:55
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（中央社台北1日電）中共總書記習近平今天主持召開中共中央財經委員會第6次會議，研究「縱深推進全國統一大市場建設」、「海洋經濟高質量發展」等問題。他說，要走出一條「具有中國特色的向海圖強之路」；會議並提到，要「做強做優做大海洋產業」。

據新華社報導，習近平上午主持會議並表示，推進「中國式現代化」，必須推動「海洋經濟高質量發展」，走出一條「具有中國特色的向海圖強之路」。

會議表示，縱深推進全國統一大市場建設，基本要求是「五統一、一開放」，即統一市場基礎制度、統一市場基礎設施、統一政府行為尺度、統一市場監管執法、統一要素資源市場，持續擴大對內對外開放。

會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，「依法依規治理企業低價無序競爭」，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出。

會議說，要規範政府採購和招標投標，加強對得標結果的公平性審查；要規範地方招商引資，加強招商引資訊息披露；著力推動內外貿一體化發展，「暢通出口轉內銷路徑，培育一批內外貿優質企業」；持續展開規範涉企執法專項行動，健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度和信用體系。

針對推動「海洋經濟高質量發展」，會議表示，要更加注重「創新驅動」，更加注重「高效協同」，更加注重「產業更新」，更加注重「人海和諧」，更加注重合作共贏。

會議還提到，要加強頂層設計，加大政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。要提高海洋科技自主創新能力，強化海洋戰略科技力量，培育發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。

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會議說，要「做強做優做大海洋產業」，推動海上風電規範有序建設，發展現代化遠洋捕撈，發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推動海運業高品質發展。要加強海灣經濟發展規劃研究，有序推進沿海港口群優化整合。

會議還說，要加強海洋生態環境保護，接續實施重點海域綜合治理，積極推進海域分層立體利用，探索展開海洋碳匯核算；要深度參與「全球海洋治理」，加強全球海洋科研調查、防災減災、藍色經濟合作。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140701

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