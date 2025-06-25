習近平上任後3次閱兵 內外形勢及背景各有不同

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（中央社台北25日電）中國官方昨天宣布，9月3日將以抗戰勝利80週年為名在北京天安門前舉行閱兵，是中共總書記習近平2012年上任以來舉行的第3次閱兵。港媒分析，習近平任內3次閱兵的內外形勢各有不同，這次閱兵的背景是全球動盪、美中角力及提振經濟。

中國官方24日宣布，9月3日上午將在北京天安門廣場，舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，其中包括閱兵，檢閱部隊的習近平屆時將發表講話。

圖為習近平2015年校閱九三閱兵。（中央社檔案照片）

習近平上任近3年的2015年9月3日，中國當局即以「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年」為名，在天安門前舉行閱兵，成為1949年中共建政以來首度打破慣例，在10月1日「國慶」以外的日子舉行閱兵，也是習近平上任以來首度舉行的閱兵。

習近平任內的第2次閱兵是在2019年10月1日，正值中共建政70週年（中國70週年「國慶」），符合中國當局1999年以來「國慶逢十」舉行閱兵的慣例；而今年9月3日的閱兵便是習近平任內的第3次閱兵。

圖為2019年中共總書記習近乘車檢閱受閱部隊。（中新社資料照片）

香港01在24日發表評論指出，中國今年舉行閱兵，既說明每10年舉行一次「抗戰勝利閱兵式」可能成為新的慣例，且值當今中國內外形勢正發生深刻變化，具有象徵意義。而上述3次閱兵前後相隔10年，中國內外形勢已發生深刻變化。

評論提到，2015年中國政治秩序開始改變，聲勢浩大的反腐行動正大力推進，新的政治規矩正在建立，「黨的領導」和「黨中央」權威正在強化。周永康案、令計劃案、徐才厚案、郭伯雄案等具有標誌性意義的四大案，都發生在2014到2015年間。

評論說，上述4人曾經身居高位，具有當時許多人眼中難以撼動的權勢，然而他們都在習近平、王岐山的強勢反腐行動下紛紛落馬，是2015年9月閱兵的重要背景。且閱兵過後不久，中國便開始啟動大規模的軍改，共軍面貌發生重大變化。而到2016年的中共18屆六中全會，習近平的黨內核心地位更正式確立，新的政治秩序開始形成。

在習近平第2次閱兵前，儘管他的黨內核心地位確立，進而促成中國2018年3月修憲取消國家主席任期制，但這篇評論提到，中國的國際環境2015年已開始改變，國際挑戰開始增多。美國歐巴馬（Barack Obama）政府開始推進「重返亞太」戰略，此後川普（Donald Trump）2017年首度入主白宮，美中爆發貿易戰，美中關係開始面臨多年未有的嚴峻挑戰。

評論指出，此後美國拜登（Joe Biden）政府雖然改變許多川普政府的政策，但依舊推行圍堵中國戰略，試圖全方位遏制中國發展。而2022年俄烏戰爭、2023年以哈衝突、今年以伊衝突，乃至川普二度入主白宮以來的衝擊，說明當今世界進入「動盪變革期」。

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這篇評論說，同一期間中國經濟面臨的困難依舊突出，官方提出「著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」；對外與美國努力維持「鬥而不破」狀態，防止「修昔底德陷阱」，特別是因應川普對中關稅戰的挑戰，同時緩和中歐關係，繼續鞏固中俄戰略互信關係。

評論最後提到，從2015年習近平第1次閱兵到今年第3次閱兵，不變的是改革開放以來中國發展的路線及現代化目標；變的則是中國的政治秩序、經濟形勢及國際環境。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140625