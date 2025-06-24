習近平與黃循財會面 稱世界不能重拾霸權主義

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（中央社台北24日電）中國國家主席習近平今天與到訪的新加坡總理黃循財會面時說，要以更高水平政治互信服務兩國關係發展，並宣稱「世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則」。中方報導，黃循財提到了新加坡「反對台獨」。

中國官媒新華社報導，習近平24日上午在北京人民大會堂會見到中國進行正式訪問的黃循財。

習近平說，中星兩國合作契合中國各階段發展方向和重點，取得蘇州工業園等一系列的合作成果，為兩國各自現代化建設提供重要助力，也為地區國家合作樹立了標竿。

習近平強調，要築牢中星友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切，以更高水平政治互信服務兩國關係發展。

他說，中方歡迎新加坡繼續深度融入中國發展，雙方要深入推進共建「一帶一路」合作，打造數位經濟、綠色發展、人工智慧等領域成果，並鼓勵兩國人民常來常往，深化人文交流合作。

習近平說，中方始終認為，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則。中方願和新加坡一起，「站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

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根據報導，黃循財表示，新加坡歷任領導人都高度重視對中國關係，中國是他連任後出訪的首個東協以外國家。新加坡將「繼續堅持一個中國政策，反對『台獨』」。

他說，新加坡願意與中國擴大雙邊貿易、投資規模，拓展數位經濟、人工智慧、新能源等領域合作，加強人文交流，推動新中關係更大發展。面對動蕩國際形勢，新加坡願和中方密切在區域和多邊平台協調合作，共同維護多邊主義和國際秩序。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140624