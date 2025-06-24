中共9月3日舉辦閱兵 習近平將發表講話

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國官方今天宣布，9月3日上午，將在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，包括檢閱部隊，中共總書記習近平將發表講話。

中國國務院新聞辦今天舉行「介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排」記者會。由中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平，以及閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹有關情況。

胡和平首先表示，80年前，「中國人民經過『長達14年』艱苦卓絕的浴血奮戰，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利，宣告了世界反法西斯戰爭的完全勝利」。

中國從2017年開始，中小學教材由「8年抗戰」全面改成「14年抗戰」。這是將民國26年「七七事變」開啟的全面抗戰，提前至民國20年日本炸毀東北南滿鐵路的「九一八事變」。學者曾指出，這顯示中共想在抗戰史上爭取更多自身的角色和作用。

胡和平提出10項紀念活動的總體安排。胡和平表示，9月3日上午，以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，包括檢閱部隊。習近平將發表講話。當天中午，在北京舉行招待會，習近平也將發表講話。當天晚上，在北京舉行文藝晚會，中共黨和國家領導人將出席。

他又說，將為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發「中國人民抗日戰爭勝利80週年」紀念章，並且將舉辦慰問活動。

此外，7月7日，在中國人民抗日戰爭紀念館舉行紀念全民族抗戰爆發88週年儀式，同時舉行「為了民族解放與世界和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」主題展覽開幕式。

胡和平表示，9月3日前後，針對紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，舉行港澳台同胞、海外有關人士座談會，並舉行國際學術研討會。9月18日，以遼寧省委、省政府名義，在瀋陽市「九一八」歷史博物館舉行勿忘「九一八」撞鐘鳴警儀式。

他說，將在10月25日前後，舉行紀念台灣光復80週年大會。支持海外僑胞在當地組織相關的紀念活動。12月13日，以中共中央、國務院名義，在南京市侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

胡和平又表示，將公布第4批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄。針對紀念活動，將創作推出一批文藝作品和主題出版物；加強學術研究，確立一批重點課題。此外，還將發行紀念幣和紀念郵票。各地區各部門組織展開群眾性紀念活動。香港、澳門也將組織開展系列紀念活動。

中國國務院新聞辦24日舉行「介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排」記者會。圖為閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年6月24日

吳澤棵表示，這次閱兵，由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成，在總體設計上，科學安排解放軍和武警部隊參閱力量，精心編組各受閱方隊、梯隊。

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吳澤棵介紹，這次閱兵將既體現軍兵種特色，又展現一體化聯合，徒步方隊，「重點展示共軍改革重塑後新的軍兵種結構布局，以及『三結合』的武裝力量組成」；裝備方隊，重點展示共軍裝備體系建設最新成果，透過群隊聯合、方隊合成的編組方式，體現共軍聯合指揮、聯合行動、聯合保障的力量運用新模式，反映中國武器裝備自主創新能力；空中梯隊，重點展示空中作戰力量體系化水準和快速提升的先進戰鬥力。

他說，這次參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱，體現共軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的能力。（編輯：張淑伶）1140624