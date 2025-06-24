中共9月3日舉辦閱兵 將邀國民黨抗日老兵現場觀禮

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國官方今天表示，為紀念抗戰勝利80週年，將於9月3日舉行閱兵。這次閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮，也會邀請有關國家領導人、前政要、高級別官員。

中國國務院新聞辦今天舉行「介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排」記者會。由中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平，以及閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹有關情況。

對於是否會組織抗戰老兵參閱，以及會不會邀請國民黨抗日老兵參加？吳澤棵表示，與2015年紀念抗戰勝利70週年的閱兵相比，這次閱兵，綜合考慮身體狀況等因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，而是安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士親屬代表到天安門現場觀禮，「表達對老英雄的崇高敬意」。

他又說，「中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮」。

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對於這次紀念活動是否會邀請其他國家領導人參加與進展狀況，胡和平表示，根據這次紀念活動的總體安排，中國將邀請有關國家的領導人、前政要、高級別官員，有關國際組織的主要負責人，外國駐中使節、武官和國際組織駐中代表，為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表出席紀念活動。

他說，相關的情況後續會及時通報。（編輯：張淑伶）1140624