加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
英外相：南海、台海將可見英國更多自由航行行動
首頁 / 政治
中共統戰
新聞專題
中共統戰1/79
首頁 / 政治

中國邀國軍老兵紀念抗戰 顧立雄：統戰伎倆分化台灣

2025/6/25 10:19（6/25 10:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防部長顧立雄。（中央社檔案照片）
國防部長顧立雄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北25日電）中國紀念抗戰勝利活動，將邀請國民黨抗日老兵前往觀禮。國防部長顧立雄今天說，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，無庸置疑，而中國一貫用統戰伎倆分化台灣社會的團結，希望民眾及退役官兵有所警惕，不要受中國誘惑。

中國官方24日表示，為紀念抗戰勝利80週年，9月3日舉行閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮，也邀請有關國家領導人、前政要、高級別官員。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付國防部、外交部、僑務委員會主管預算凍結案等案，邀請顧立雄列席備詢。

對於中國邀請國民黨抗日老兵赴中觀禮，顧立雄會前受訪表示，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，而非中華人民共和國，這無庸置疑。中國一貫用這種統戰伎倆分化台灣社會的團結，呼籲退役官兵要有所警惕。

顧立雄指出，中國一貫用這種認知戰、輿論戰分化台灣，希望民眾及退役官兵不要受中國誘惑。屆時國防部也會舉辦「反侵略、護家園」等一系列相關活動，邀請退役官兵及烈士遺族參與，表彰反侵略的決心。

顧立雄表示，閱兵是一種展示，但軍隊真正戰力並不在這種展示，國防部會著重通過紮實且實戰化的訓練、新式裝備的獲得，並運用戰略、戰術層級的戰法，遂行防衛作戰任務，並密切關注共軍可能使用的侵台手法，這才是國防部真正關注的。

漢光41號實兵演習將在7月實施，顧立雄指出，漢光實兵演習從5天4夜擴展到10天9夜，從灰色地帶侵擾一直到國土防衛的縱深防禦持久作戰，透過過去相關的兵推，還有聯合作戰的關鍵行動要領，在漢光演習中驗證。

顧立雄表示，漢光演習是屬「國家團結月」的一部分，會訴求國家要團結，彰顯要有充足的準備，台灣才會更安全。

媒體詢問，外媒報導台灣人逃避兵役，暴露義務役訓練不足的問題。顧立雄指出，相關的入伍訓練已經越來越紮實，務實的訓練是官兵提升士氣的基礎，請役男務必依照服兵役的義務接受紮實的訓練，相信會有不一樣的感受。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於部分立委擬提修法，台灣人如果入中國籍可免服兵役。顧立雄表示，依法的義務不能免除，國防部對於這些役男入伍服役後，會注意狀況，並不得從事機敏性工作，這是目前國軍的做法。

有關海鯤艦海測，顧立雄指出，海測還要進行一段時間，國防部會在力求安全的情況下，將海測期間發現的缺改進行調校，等海測通過後，再提出相關預算解凍案。（編輯：萬淑彰）1140625

#顧立雄
#立法院
#國民黨
#國防部
#漢光演習
#抗戰
#外交及國防委員會
延伸閱讀
共諜案頻傳 國防部：中共利用5管道4手法全面滲透邀赴陸觀光、建黨參選 網紅揭中共統戰手法一次看政治凌駕文化 陸委會諮委：宗教交流成中共統戰工具國安局：中共勾結黑幫發展武裝內應 吸收退役軍人組狙擊隊團結國家第二講 總統：台派中華民國派團結反共【全文】
顧立雄
交通部7月新制國籍航空軍人優先登機 颱風增1預報顧立雄見美眾院訪團 感謝支持台灣安全
漢光演習
7/2起捷運西門站防空避難示範展 公布新版避難指引國家團結月7月啟動 結合漢光與城鎮演習深化韌性
中共統戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國台辦指PRC對台擁主權 陸委會：完全經不起檢驗
37
更多編輯台推薦新聞：