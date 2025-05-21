政治凌駕文化 陸委會諮委：宗教交流成中共統戰工具

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（中央社記者吳柏緯台北21日電）陸委會近期舉行諮詢委員會議，討論有關於兩岸宗教交流與統戰議題。與會學者指出，中共的兩岸宗教文化交流活動，實際上是對台統戰操作工具，並刻意弱化台灣宗教文化的主體性。

陸委會今天發布第67次諮詢委員會議與會委員發言重點，主題為「中共推動福建兩岸融合發展對台文化宗教交流之觀察」。

學者引言報告指出，中共是無神論，中國大陸宗教事務是由中央統戰部轄下的「國家宗教事務局」主管，而媽祖等民間信仰被中共視為迷信，非屬一般宗教事務，通常由文化旅遊部門管制，中共的兩岸宗教文化交流活動，實際上是對台統戰操作工具。

學者稱，福建作為建設兩岸融合發展示範區，持續加大推動對台宗教文化交流活動，並以媽祖、關公等台灣信眾數量較多的民俗信仰為主，且利用「祖廟」、「同宗同源」的統宣意象，弱化台灣宗教文化的主體性。

會議中也提及，台灣宗教團體參加中共舉辦的交流活動，經常被要求政治表態，部分不願政治表態的團體可能被迫退出或中斷交流，使得這些經過統戰目的而篩選參加交流的宮廟和宗教團體，可能成為統戰工作重點對象。

同時，另有部分宗教活動甚至要求台灣的參與者必須是組織團體或政黨高層，刻意以參與層級不同進行差別對待，明顯具有政治目的。

部分與會委員強調，台灣民間信仰蓬勃興盛，宮廟及宗教團體普及，多數台灣信眾是基於單純虔誠宗教信仰與中國大陸交流；反觀中共主導的宗教交流都是經過刻意設計，且參與交流人員常參雜中共黨政軍官員，或安排違反正常交流常態的不當招待，難以看到官方設定以外的真實面貌，各界應注意防範。

有委員建議，中共對宗教活動的監控與管制非常嚴格，近期又修訂宗教管理相關法規，規定內容模糊及高度不確定，增加台灣民眾赴陸宗教交流的風險。建議政府應加強資訊揭露及風險提醒，並提供諮詢服務窗口，妥善向社會各界說明，讓民眾及宗教團體從事兩岸交流時有所依循。

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對於中共操作宗教文化交流，將台灣民間信仰、佛道儒教等視為「中華民族傳統文化」一部分，刻意忽略台灣宗教文化的歷史脈絡，與會委員建議台灣的宗教團體應發揚台灣宗教信仰的獨特價值，展現台灣宗教文化的多元性與獨特性，傳遞台灣宗教自由多元的優勢與軟實力。

根據發言重點，這場諮詢委員會議有內政部及文化部代表出席。內政部代表說明，已建置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，加強資訊揭露及風險提醒，以利政府提供必要協助，並讓宗教等民間團體赴陸交流能夠更公開透明，使兩岸交流能夠「去政治化」及「去風險化」，更加健康有序安全的進行。（編輯：邱國強）1140521