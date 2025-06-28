教育部認可名冊中國345校入列 刪廣州暨南大學10年來首減

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部近期更新「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，共有154所大學和191所高等專科學校，正式刪除隸屬中國統戰部的廣州暨南大學，是10年來首次校數減少。

教育部長鄭英耀今年2月在全國大專校院校長會議宣布將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，包含中國廣州的暨南大學（非位於台灣南投縣的國立暨南大學）、福建的華僑大學、北京華文學院3校。其中廣州暨大原在認可名冊中，另外2校的學歷則沒被採認。

教育部近期正式更新「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，共有154所大學和191所高等專科學校，大學認可數量較之前減少1所，即廣州暨大。

教育部今天回應媒體，廣州暨大自2019年起改由統戰部管轄，考量學生學習場域不應該有特定政治目的，為確保台灣學生在正常的學術環境中學習，因此自認可名冊中移除。

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教育部也提醒，兩岸交流應循健康有序、對等尊嚴及互惠原則。學校辦理到中國交流的活動，應遵守兩岸政策立場及法令規定，對中方主動邀約活動應提高警覺，也應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免接受單向的優惠與招待，或配合中國政策及政治宣傳。

教育部表示，台校如對活動辦理單位、目的、行程及內容有相關疑義，可函詢大陸委員會，或與教育部確認。（編輯：謝雅竹）1140628