陸配小微回貴州出事 宣稱維權遭警告影片被刪光

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（中央社台北28日電）陸配「小微」因鼓吹武統4月1日遭強制出境，返回貴州老家不到3個月就出事。她近日發影片稱自己向村委會維權討補償費，半夜卻接到警察的警告電話嚇得發抖，哽咽直呼「還有王法嗎？」不過相關影片疑遭當局維穩被刪光。

「小微」返回貴州山上老家後，在抖音開設新帳號，靠分享農村生活博流量，迄今粉絲數不到7000，遠低於在台時期。

社群訊息顯示，「小微」26日發布一則短影音，顯示她持手機到村書記辦公室維權，一邊拍攝一邊高聲與村官們理論。

影片字幕中寫道，「小微」所在的官舟鎮新場村，水庫淹沒村莊的多項補償金，包括土地補償費、安置補助費、地方附著物和青苗補償費以及後期扶持資金等，「我從未拿到過」，痛批新場村書記不辦事。

「小微」今天凌晨又連發兩則直播，聲稱官舟派出所工作人員半夜三更打電話凶巴巴警告她，然後掛電話。

她向網友強調，現在開始每天都會發影片，只要沒發，「肯定我出了什麼事」，請大家作證。

「小微」說，現在好害怕，她是一個農民、底層人，什麼錯也沒犯，只是去村委會問補償金為什麼沒給。

「小微」還激動哽咽反問：「還有王法嗎？還有天理嗎？合法維權有錯嗎？……耍什麼官威阿？我真的好害怕，請相關部門來保護我們農民吧，我們農民有冤屈不能申嗎？不能說？不能維權？」

不過，「小微」發布的維權與直播控訴影片，今天已經被刪光看不到；許多網友留言問影片為什麼沒了，她至截稿沒有回應。

對於「小微」發布的影片被消失，多數網友留言嘲諷多於同情。

有網友說，「看來是國家出手幫你解決問題了」、「抹黑祖國被制裁了」、「嘗到鐵拳的滋味了」、「視頻沒了，讓你感受一下深淵」、「喜提國家的愛」；還有網友說，幫她轉發截圖，一轉眼就被刪了。

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有網友批評小微發的影片「妥妥的是在給境外勢力遞刀子」；反問「你是被派來抹黑我們的臥底吧」。有人形容「現在是賣可憐換飯吃囉，愛國飯還是不容易吃的」；還有人說「早知如此，何必當初」。

在中國大陸，類似發布到公家機關維權抗議的影片與貼文，通常很快就遭到網管人員刪除。（編輯：楊昇儒）1140628