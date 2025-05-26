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清查中國身分證 內政部：第二波鎖定公立教師與公職

2025/5/26 10:33（5/26 10:50 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社記者王揚宇台北26日電）政府專案清查軍公教人員有無持領中國大陸證件情況，陸委會主委邱垂正12日說，第一波針對核心的軍公教人員。內政部次長馬士元今天受訪提到，接下來的第二波會針對「公職與公立學校教師」展開清查。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、馬士元等人就跟蹤騷擾防制法施行相關議題進行專題報告，並備質詢。

網轉影片稱藝人歐陽娜娜因為發布武統言論，遭台灣當局取消國籍終生不得入境，陸委會17日澄清，影片內容虛假不實、惡意偽造，意圖破壞民眾對政府的信任。

馬士元會前接受媒體聯訪表示，歐陽娜娜是具備身分證的國民，目前沒有清查出其中國身分，不會因為這樣就取消歐陽娜娜的身分證。

媒體追問，政府專案清查軍公教人員是否持領中國大陸證件情況，有報導稱目前清查進入第二波，鎖定地方公職人員、公立各級學校教師。馬士元說，公職與公立學校教師會展開清查，這是第二波。

此外，移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。海基會統計，截至22日，已經手文書驗證共3864件。

馬士元表示，關於第一波清查情形，目前有8000多名還在等待回覆，一部分還在海基會做文書認證，有一些則是文件還在旅行，會協助民眾進行相關申請，早日完成法定程序。

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媒體追問，是否還有很多人沒有申請。馬士元指出，民眾的文件還在回送當中，目前知道有8000多名，這些文件有些可能在海基會，有一部分在旅行途中，等所有文件都到了，才會知道沒有申請的數字。

至於是否有延長申請的規劃，馬士元指出，目前沒有，但民眾有困難的話，包括個別困難或在取得文件上有其實質上無法做到等情況，相關單位會專案協助，這部分都有在進行。（編輯：楊凱翔）1140526

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