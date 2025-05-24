清查持陸證件有教師稱具結7次 陸委會：只需1次

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（中央社記者謝怡璇台北24日電）政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，有媒體報導，全教產理事長林碩杰稱有教師簽署7份具結書。陸委會今天表示，說法與事實不符，並強調不論當事人職務屬性或表件修正，只需具結1次即可。

中國時報今天報導，政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，中央各部會近半年頻繁發文，要求各級學校讓教師簽署具結書。具結書要求教師保證未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證。

報導引述全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰說法。他表示，曾接獲台中一名教師反映簽了7份具結書，並發現台中高中以下學校自2月27日至5月20日期間，收到6份類似公文。

大陸委員會（陸委會）24日透過新聞參考資料表示，林碩杰稱有基層教師具結7次，明顯與事實不符，請各界不要以訛傳訛，轉傳錯誤訊息。

陸委會說明，本次專案清查現職軍公教人員是否具大陸身分，已提醒各機關（構）學校，不論當事人職務屬性或表件修正，只需具結1次即可。

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陸委會表示，公務體系龐大，各用人體系重視本次清查工作，以行政指導方式函轉要求落實，實屬必然，「但政府自執行初始即確立專案清查工作，每人只需具結1次，不用重複具結」。

陸委會提到，本次專案清查結果，以軍公教核心人員為優先對象，包括總統府、五院等52個重要行政機關、國防部所屬以及全國209所各級公立學校兼任行政職人員等，共計37萬1203人完成具結，完成率達99.87%。（編輯：張淑伶）1140524