陸配小微遭強制出境 抵桃機高喊愛家愛國有錯嗎
2025/4/1 12:37（4/1 13:22 更新）
（中央社記者魯鋼駿、吳睿騏桃園機場1日電）陸配「小微」涉鼓吹武統言論遭廢止居留許可，且未依限期離境。她今天中午12時許被移民署送往桃園國際機場執行強制出境，面對媒體大喊「我愛家愛國有錯嗎」。
涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於3月25日晚間自行搭機離境，類似個案陸配「小微」趙姓女子和「恩綺」張姓女子同遭移民署廢止居留許可，並限期3月31日前離境；「恩綺」昨晚6時35分自松山機場搭機離境，但「小微」在限期時間內未出境。
「小微」今天上午自行抵達新北專勤隊，移民署決議強制出境。小微於12時許抵達桃園國際機場，面對記者包圍，她高喊「做一個堂堂正正的中國人沒有錯、台灣當局把我強制驅離、我愛家愛國有錯嗎」。移民署表示，已安排下午班機執行遣送。（編輯：蕭博文）1140401
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