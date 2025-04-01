移民署執行強制出境 陸配小微下午搭機離台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：中央社

（中央社記者魯鋼駿、吳睿騏桃園機場1日電）陸配「小微」涉鼓吹武統言論遭廢止居留許可且未依限期離境。今天遭移民署執行強制出境，她抵達桃機時大喊「我愛家愛國有錯嗎」，最終搭乘下午2時10分飛廣州班機離台。

「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，已於上月25日晚間搭機出境。

類似個案的陸配「小微」和「恩綺」也因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可，同時都限期於昨天前離境。

「恩綺」昨天下午2時許向松山機場航空公司櫃檯報到，搭乘昨晚6時35分飛往中國四川成都天府國際機場的班機離開台灣。

未依限出境的「小微」今天上午自行抵達新北專勤隊，移民署決議強制出境，小微隨後在專勤隊人員陪同下，於12時許抵達桃園國際機場，面對在場記者包圍，她不斷高喊「做一個堂堂正正的中國人沒有錯、台灣當局把我強制驅離、我愛家愛國有錯嗎」。

小微的動作及聲音引發現場許多旅客關注，部分旅客忍不住拿起手機對她拍照，再加上原本拍攝的媒體，一度引起出境大廳的騷動，移民署及航警局人員立即將小微帶往櫃檯完成報到手續，隨後則帶往特勤隊辦公室短暫停留。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨後於下午1時30分由國境事務大隊及航警局人員陪同通關，前往候機室登機，不同於先前不斷高喊口號，小微沿途不發一語，最後搭乘中華航空下午2時10分飛廣州的CI521班機離台。

移民署表示，感謝國人共同關切國家安全議題，同時重申維護國家安全及社會安定立場，針對違法個案，移民署絕對依法嚴查，堅毅執法，沒有妥協的空間。（編輯：張銘坤）1140401

陸配「小微」（左2）因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可且未依限期離境，「小微」1日上午由新北專勤隊人員帶至桃園機場，將安排下午班機執行遣送。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月1日