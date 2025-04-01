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陸配小微尚未離台 影片哭訴沒有危害恐嚇台灣

2025/4/1 10:44（4/1 11:29 更新）
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中國社群平台「西瓜視頻」出現陸配「小微」的自白影片，她哭訴她發的影片遭台灣「男同胞」斷章取義，已經影響到她的生活，更說沒有危害與恐嚇台灣。（圖取自西瓜視頻網頁ixigua.com）
中國社群平台「西瓜視頻」出現陸配「小微」的自白影片，她哭訴她發的影片遭台灣「男同胞」斷章取義，已經影響到她的生活，更說沒有危害與恐嚇台灣。（圖取自西瓜視頻網頁ixigua.com）
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（中央社台北1日電）陸配「小微」最快在今天將被強制出境。中國社群平台「西瓜視頻」出現一則她的自白影片，她哭訴她發的影片遭台灣「男同胞」斷章取義，現在已經影響到她的生活，更說沒有危害與恐嚇台灣。

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，恩綺已於昨天搭機離境，小微仍未離台，今天已逾期居留，移民署最快今早可執行強制出境。

中國社群平台「西瓜視頻」上出現「小微」哭訴的影片，畫面中的她向鏡頭哭訴，訴說自己沒有危害台灣，也沒有恐嚇台灣。

小微表示，「如果你覺得我有錯，你給我一個警告，告訴我，你在台灣的土地上不能發布這樣的作品，你不能這樣子喊。我是中國人，你告訴我，我不喊我不說了就行了」、「我是大陸人，我在中國大陸長大的，我不愛我的國，難道我來愛你嗎？」

小微又說，她被曝光在電視上，讓她走在街上都被認出來，因而受到霸凌與辱罵，「我來台灣，我愛我的愛人，我也愛上了台灣這座城，我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。

小微哭訴，她想去打工上班，但是因為有3個孩子，沒人能夠幫她帶小孩，而選擇做自媒體，想讓家庭壓力減輕。「做自媒體發發短視頻，漲漲粉，可是被有心人來偷我的短視頻，拿去斷章取義」。

小微說，「如果我做的不對，可以告訴我。在台灣這個土地上，你不能發愛國視頻，你不能拿著五星旗發。最起碼你要給我一個警告，為什麼沒有人來跟我說？台灣這些男同胞，為什麼要來抖音上偷我的視頻，你們是小偷，把我的視頻拿去油管（Youtube）上發，現在造成了我個人的人身安全（受影響），你們負責嗎？」

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她說，在她印象裡台灣人有教養、有素質也有道德觀，可是因為這些人，損害了台灣人民的這些好。

陸配「小微」和「恩綺」2人遭移民署限期最晚3月31日離境。另名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於3月25日晚間自行搭機離境。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140401

#中國大陸
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小微
移民署：陸配小微31日若未依限期離境 將強制出境陸配恩綺涉武統言論 將從松山機場搭機離台
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