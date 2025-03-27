亞亞若申請探親 陸委會：會看是否再有武統言論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北27日電）陸配劉振亞被認定於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可。陸委會表示，劉振亞若以探親等名義申請來台，會以其是否再有武統言論做為審查條件。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

劉振亞被廢止在台依親居留許可，其於25日晚離境。移民署表示，劉振亞若以團聚或探親等事由申請來台，受理後將依兩岸人民關係條例與大陸地區人民進入台灣地區許可辦法等法令審查，會商陸委會等機關提供意見後，依規做出准駁決定。

梁文傑表示，倘若劉振亞等被取消居留許可的陸配未來擬以探親等名義申請來台，將會依規定辦理。陸委會屆時會觀察其有沒有再發表武統言論，如果這段期間還有發表同樣言論的話，在審查上可能會比較困難。

梁文傑提到，儘管各界對於陸配發表武統言論有很多討論，台灣社會整體來說仍是有理性、有秩序的社會，目前僅有看到一名匿名人士在黑熊學院社群專頁留言「獵殺陸配」偏激言論，沒有看到標籤化、仇視陸配等嚴重情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸委會主委邱垂正在22日播出的電視節目專訪中表示，正在考慮對於危及國家安全跟社會秩序的一些言論做出「類型化」，以後遇到案子就可以依據類型加快處理，減少言論發酵後去影響民心士氣、社會安定。

梁文傑回應，類型化是被追求的最佳狀態，不過中共對台滲透統戰手段千奇百怪、花樣多端，有關國家安全各種樣態實在很難用條列式列舉，如果條列出100項，別人會想出101項，這樣還是沒辦法處理，所以相關討論還在研商。（編輯：呂佳蓉）1140327