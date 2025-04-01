陸配小微涉武統言論未離境 卓榮泰：續依法執行

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（中央社記者王揚宇台北1日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期3月31日前離境。陸配「恩綺」已搭機離台，但「小微」趙姓女子仍未離境。行政院長卓榮泰今天受訪說，對於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。

立法院會上午進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對「小微」未離境已逾期居留，政府是否動用公權力將其驅離等議題，作相關說明。

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卓榮泰說，感謝內政部、移民署、警政署從上週以來，對於執行公權力表現非常好，該配合的對象也配合很好，至於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。

卓榮泰呼籲，所有民眾，對於台灣產業發展、家庭照顧、勞動能力提供等很多的新住民，大家跟過去一樣，互相關懷、和善相處，一起守護民主、和平、繁榮的社會制度與生活方式，這是圓滿、美好社會的最好方向。（編輯：萬淑彰）1140401