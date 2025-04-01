陸配小微逾期未出境 八炯閩南狼新北專勤隊外送行
2025/4/1 13:01（4/1 13:21 更新）
（中央社記者趙敏雅新北1日電）陸配「小微」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可並限期離境，未依限出境的小微今天上午自行抵達新北專勤隊，在中午前被帶離。網紅八炯、閩南狼PYC到場舉牌喊「歡送」。
陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，恩綺已於昨天搭機離境，小微仍未離台，今天已逾期居留。據指出，小微上午約9時45分自行前往內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊。移民署則召開強制出境審查會。
八炯、閩南狼PYC也到移民署新北專勤隊外等待，閩南狼PYC受訪時說，「小微說要當堂堂正正中國人，為什麼現在搞得偷偷摸摸，現在賴著不走。」有媒體詢問若小微出現，2人會說什麼，八炯、閩南狼PYC答道：「歡樂送。」
期間1名自稱閩南狼PYC粉絲的男子對移民署人員嗆聲，認為小微未離境，移民署動作消極，「小微逾期了，人呢？還在這個她認為不好的地方。」
移民署表示，經與會專家學者討論後，決議將小微強制出境。上午約11時30分許，小微由新北專勤隊陪同上車。媒體無法靠近，僅能在遠處拍攝。
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八炯、閩南狼PYC目送小微離開，過程中舉起印有標語的牌子並大喊：「歡送你，回你的中華人民共和國。」
據了解，新北專勤隊車輛開往台灣桃園國際機場，小微預計下午搭機離境。（編輯：張銘坤）1140401
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