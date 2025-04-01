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陸配小微遭帶離新北專勤隊 移民署安排班機遣送

2025/4/1 11:56（4/1 12:56 更新）
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陸配「小微」（左2）1日中午12時許被送往桃園機場，移民署已安排班機遣送離境。中央社記者吳睿騏攝 114年4月1日
陸配「小微」（左2）1日中午12時許被送往桃園機場，移民署已安排班機遣送離境。中央社記者吳睿騏攝 114年4月1日
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（中央社記者黃麗芸、趙敏雅台北1日電）陸配「小微」因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可且未依限期離境，她今天上午自行抵達新北專勤隊，並在中午前被帶離，移民署已安排下午班機遣送。

涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於3月25日晚間自行搭機離境，類似個案陸配「小微」和「恩綺」同遭移民署限期3月31日前離境；其中「恩綺」昨晚6時35分自松山機場搭機離境，但「小微」在限期時間內未出境。

移民署今天依法執行強制出境作業。據悉，「小微」昨晚落腳他處，今天上午約9時45分自行前往移民署新北市專勤隊報到，並在接近中午由專車帶離。

移民署透過新聞稿表示，「小微」多次於抖音平台鼓吹「武統」侵略台灣，已依法廢止其在台居留許可。

另外，考量「小微」在台育有未成年子女。移民署說，原給予其10天自行出境的機會，但她仍執意不離境，所以依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，於上午召開強制出境審查會，經與會專家學者討論後，決議將「小微」強制出境。

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同時，將安排下午班機執行遣送，相關作業仍在安排中。據了解，「小微」預計從桃園機場離境。

移民署重申，對於任何公然鼓吹武統侵略、消滅台灣主權的行為，將依法嚴正處置、不容姑息、堅決執法，以維護國家安全及社會安定。（編輯：黃名璽）1140401

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陸配「小微」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，小微未依限出境，移民署表示，決議強制出境。圖為小微（戴帽者）1日在移民署新北專勤隊陪同下上車。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月1日
陸配「小微」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，小微未依限出境，移民署表示，決議強制出境。圖為小微（戴帽者）1日在移民署新北專勤隊陪同下上車。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月1日
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