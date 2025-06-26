廣州暨南大學學歷將不採認 教育部提供轉學資訊

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部禁止國內大學與隸屬中國統戰部的學校交流，並將不採認廣州暨南大學的學歷。教育部近日公告，提供學生回台轉學、隨班附讀、回國學分抵免資訊。

教育部長鄭英耀今年2月在全國大專校院校長會議宣布將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，目前已知有位於中國廣州的暨南大學、位於福建的華僑大學、北京華文學院3校。

其中，廣州暨大在「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」內，學歷原被台灣採認，未來將自認可名單移除。教育部高教司長廖高賢於2月表示，這項調整只影響未來入學的學生，已就讀的學生不用擔心。

「大陸地區大學學歷甄試資訊網」近日進一步公告指出，廣州暨南大學自2019年起改由中國統戰部管轄，考量台灣學生學習場域不應該有特定政治目的，擬自認可名冊中移除。認可名冊移除後才入學的學生，將不採認學歷；現已入學的學生或畢業生，仍可依程序申請學歷採認。

如果已就讀生還是擔心，想轉回台灣的大學，也可循轉學、隨班附讀、回國學生抵免等方式辦理。

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想要轉學的學生，須於寒暑假期間，依「入學大學同等學力認定標準」規定，向各招生學校報考轉學考試。可直接向各校教務處詢問，也可查詢大陸地區大學學歷查證暨甄試試務小組彙整的轉學資訊。

隨班附讀則不涉及學位取得，有需要的學生直接向各校辦理。學分抵免規則也是由各大學自訂，依照各校的學則辦理。（編輯：管中維）1140626