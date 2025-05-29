小紅書是否為統戰工具 陸委會：高度懷疑有必要規管

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（中央社記者王承中台北29日電）陸學者指有小紅書APP治理台灣更容易，陸委會主委邱垂正今天表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

立法院內政委員會今天審查兩岸人民關係條例部分條文修正草案等案，邀請陸委會主委邱垂正列席報告，並備質詢。

民進黨立委黃捷指出，上海復旦大學中國研究院院長張維為稱台灣年輕人喜歡小紅書，如果兩岸統一，治理台灣會比香港容易。

邱垂正表示，這是第一次有中國大陸學者把中國大陸在台灣流行的APP跟統一聯繫起來，如果是這樣的話，這些抖音、小紅書是否在落實對台統一做準備，這樣的情況下，台灣人民在使用小紅書、抖音，恐怕都要提高警覺。

邱垂正指出，呼籲各級學校對於使用這類的APP應該要有識讀方面的提醒，跟教育的推廣，知道只用這些社群軟體會有什麼樣的問題存在，例如個資恐遭對岸利用，也可能被置入很多統一的思想。

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黃捷表示，在陸委會的定義中，小紅書這樣的社群平台是否為統戰工具。邱垂正說，一直有高度的懷疑，希望能有網路主管機關調查，解決很多民眾的疑問；目前已經在這些社群軟體中發現涉及統一、武統、毀棄中華民國主權地位的內容，陸委會也高度警惕。

黃捷指出，針對這樣的社群平台，陸委會應該加強了解，而不是只說高度懷疑，這種時候還在說高度懷疑，會不會有點太慢了。邱垂正表示，陸委會一直與相關主管機關討論這個問題，而進一步從法制面來規管，已經到了非常必要的關鍵點。（編輯：翟思嘉）1140529