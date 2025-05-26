小紅書曝花蓮基地空拍片 顧立雄：合成畫面非遭入侵

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）小紅書出現花蓮空軍基地空拍畫面，引起議論。國防部長顧立雄今天表示，該影像為合成後製而成，並非無人機入侵營區，也透露將有新形式無人機反制系統。而陸軍採購的無人機反制系統，首批將於10月交裝。

媒體報導，賴總統就職滿週年隔天，中國社群平台小紅書21日曝光空軍花蓮基地影像，部分影像看似無人機空拍畫面。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等120案。

國防部長顧立雄會前接受聯訪指出，經相關分析研判，該影像是不同時期的衛星影像，以3D合成方式後製而成，並非無人機侵入營區或在營區外拍攝。

民進黨立委羅美玲、林楚茵關切質詢時關切，此影片是否為中共認知作戰一環。顧立雄答詢時肯定表示，認知作戰成分高，軍方政戰部門、發言系統應快速極力澄清，以做到反制。

羅美玲、民進黨立委陳俊宇追問，國軍在反制無人機設施建置完成前，是否能目視察覺。

空軍司令部參謀長李慶然表示，在高度較高、背景複雜情況下，以目視察覺非常困難，尤其現在都是小型無人機。

李慶然強調，已在民國111年開始建置主動、被動式防禦系統，可接收遙控頻率，可在5公里內範圍以雷達波主動搜索，部分基地已建置完成，一旦各基地建置完成，一定會發現無人機入侵。

立委另詢問，空軍統籌的「遙控無人機防禦系統」以及陸軍採購的26套無人機反制系統等兩專案進度。

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陸軍司令部參謀長陳建義答詢表示，陸軍專案主要是以外島地區為主，產製協議書已在4月初核定，10月上旬交裝第一梯13套，經驗收合格即可部署，第2梯則是在115年交裝，目前執行進度正常。

顧立雄說明，中科院研發的「無人機防禦系統」（UDS）驗證結果，可因應小型無人機侵擾。被問及更先進系統，顧立雄強調，會有新形式的無人機反制系統。（編輯：蘇志宗）1140526