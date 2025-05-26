加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投康建生技槍擊案4死 凶嫌李鴻淵3死刑撤銷發回更審
首頁 / 政治

小紅書曝花蓮基地空拍片 顧立雄：合成畫面非遭入侵

2025/5/26 12:08（5/26 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北26日電）小紅書出現花蓮空軍基地空拍畫面，引起議論。國防部長顧立雄今天表示，該影像為合成後製而成，並非無人機入侵營區，也透露將有新形式無人機反制系統。而陸軍採購的無人機反制系統，首批將於10月交裝。

媒體報導，賴總統就職滿週年隔天，中國社群平台小紅書21日曝光空軍花蓮基地影像，部分影像看似無人機空拍畫面。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等120案。

國防部長顧立雄會前接受聯訪指出，經相關分析研判，該影像是不同時期的衛星影像，以3D合成方式後製而成，並非無人機侵入營區或在營區外拍攝。

民進黨立委羅美玲、林楚茵關切質詢時關切，此影片是否為中共認知作戰一環。顧立雄答詢時肯定表示，認知作戰成分高，軍方政戰部門、發言系統應快速極力澄清，以做到反制。

羅美玲、民進黨立委陳俊宇追問，國軍在反制無人機設施建置完成前，是否能目視察覺。

空軍司令部參謀長李慶然表示，在高度較高、背景複雜情況下，以目視察覺非常困難，尤其現在都是小型無人機。

李慶然強調，已在民國111年開始建置主動、被動式防禦系統，可接收遙控頻率，可在5公里內範圍以雷達波主動搜索，部分基地已建置完成，一旦各基地建置完成，一定會發現無人機入侵。

立委另詢問，空軍統籌的「遙控無人機防禦系統」以及陸軍採購的26套無人機反制系統等兩專案進度。

google news透過 Google News追蹤中央社

陸軍司令部參謀長陳建義答詢表示，陸軍專案主要是以外島地區為主，產製協議書已在4月初核定，10月上旬交裝第一梯13套，經驗收合格即可部署，第2梯則是在115年交裝，目前執行進度正常。

顧立雄說明，中科院研發的「無人機防禦系統」（UDS）驗證結果，可因應小型無人機侵擾。被問及更先進系統，顧立雄強調，會有新形式的無人機反制系統。（編輯：蘇志宗）1140526

延伸閱讀
陸學者指有小紅書治理台灣更易 邱垂正籲避免被統戰小紅書教中國人藉商務簽來台 陸委會：3道防線避免澳門陸生在台舉五星旗合照 邱垂正：已註記 下次來台將嚴審國造無人機查有中製晶片 顧立雄：採全機非紅嚴管量產
顧立雄
軍校超收女性補洞？顧立雄：招生按成績排序不分性別CM12戰車汰除 陸軍：已全數後送兵整中心拆零納補
羅美玲
蔡明彥：中國對台灣外離島促融促統 與俄侵烏前相似消防真實人生搬上台 火神的眼淚音樂劇逼哭觀眾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：