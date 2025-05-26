澳門陸生在台舉五星旗合照 邱垂正：已註記 下次來台將嚴審

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（中央社記者謝怡璇台北26日電）一群在澳門讀書的陸生近期來台，在台北舉五星旗合照引發關注。陸委會主委邱垂正今天表示，這群學生來台違反觀光事由，主管機關已告誡學生，並予以註記，下次申請來台將嚴審。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天上午接受廣播節目訪問時表示，主管機關、陸委會知道他們的身分，他們是在澳門就讀的陸生；這群學生到台灣做出違反觀光事由的行為，主管機關已立即找到他們並予以告誡。

邱垂正強調，歡迎全世界遊客來台觀光、聽演唱會，但不樂見出現這種事，相關機關會依規定註記，這群學生下次申請來台將會嚴審。

另外，針對近期發生多起中國大陸籍人士偷渡來台。邱垂正表示，非法入境的事情要特別關心，動機各式各樣。其中可能包含刺探海防、國安，也可能是人蛇集團在尋找漏洞，也可能是網紅為創造流量，但不排除也可能是投奔自由，只不過這個數量是越來越少。

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邱垂正今天接受媒體聯訪。有媒體詢問，針對近期發生多起中國大陸籍人士利用橡皮艇偷渡來台，這類是正常事件，還是由中共背後策畫。

邱垂正表示，「我想這個都不能排除」，偷渡來台的原因有很多，主管機關都會一一釐清，並強調透過搭乘橡皮艇來台絕對是非法偷渡，一定會面臨法律懲處。（編輯：陳鎧妤）1140526