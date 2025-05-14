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陸配亞亞控政治迫害 劉世芳：依法處置沒模糊空間

2025/5/14 09:49（5/14 09:56 更新）
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網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（前）涉武統言論遭令離境，劉姓陸配3月25日在內政部前舉行記者會，強調自己沒有鼓吹武統。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（前）涉武統言論遭令離境，劉姓陸配3月25日在內政部前舉行記者會，強調自己沒有鼓吹武統。中央社記者王騰毅攝 114年3月25日
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（中央社記者高華謙台北14日電）媒體報導，涉嫌主張武統言論遭廢止居留許可的陸配劉振亞（亞亞）指控內政部長劉世芳政治迫害。劉世芳今天說，台灣是民主法治的國家，任何人主張武統已觸犯兩岸人民關係條例，「我們一定依法處置，沒有模糊的空間」。

涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞遭移民署廢止居留許可後，3月底離境返回中國。媒體報導，劉振亞發影片控訴，劉世芳動用公權力迫害異議，用遣返方式將她逐出台灣，這是政治打壓。

劉世芳今天上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪時表示，台灣政府已經完成行政處分，她不針對個案再做評論；但台灣是個民主且有法律秩序的國家，任何人到台灣、或在任何地方主張要武力統一，已觸犯兩岸人民關係條例，「我們一定依法處置，沒有模糊的空間」。

至於劉振亞言論是否會影響日後申請來台，劉世芳說，相關行政處分已經非常清楚，劉振亞可以按台灣給予行政規範處理。

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針對行政院長卓榮泰談及婚育宅政策，指要給生育家庭加碼租金補貼。劉世芳表示，卓榮泰有提到，為了鼓勵結婚夫妻或生小孩部分，在住宅上要提供放寬申請條件、補助加大等，現在內政部已依政委陳時中、陳金德指示進行評估。

劉世芳說，針對台灣約20萬戶婚育家庭，要結婚、生小孩，如果生一胎或兩胎以上都會做加碼補助，這方面評估計畫正在跟行政院爭取，未來如果有明確計畫會公布。（編輯：張良知）1140514

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