國安局：中共勾黑幫發展武裝內應 吸收退軍組狙擊隊

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國安局今天表示，近年共諜案件連年攀升，甚至勾結黑幫在台發展武裝內應，同時吸收退役軍人成立「狙擊隊」，規劃對軍事設施等目標進行狙擊任務，國安體系已成立「國安共同威脅圖像」偵處相關案件。

由於中共持續運用多元管道及手法，對台灣各界進行滲透，吸收民眾協力發展組織，或取得政府機敏資訊，為讓民眾了解中共對台滲透模式，國家安全局上午發布「共諜案滲透手法分析」報告。

在滲透目標部分，國安局在報告中表示，近年共諜案起訴人數明顯上升，2023年48人、2024年64人，較2021年、2022年呈高倍數成長；起訴共諜案件也從2021年3件、2022年5件攀升至2023年14件、2024年15件。

此外，中共鎖定目標以現、退役軍人占比最高，2024年涉案遭起訴退役軍人15人占23%，現役軍人28人占43%，顯示現退役軍人已成為中共對台滲透的針對性對象。

在滲透管道與手法部分，國安局指出，分析2024年共諜案型態，反映中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透過由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透，企圖取得國防機敏資訊，及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入民主選舉。

國安局表示，中共勾結黑幫在台灣內發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在中共武力犯台時，豎立五星旗呼應，並配合發動陰謀破壞；另外，中共透過幫派分子吸收退役軍人，組織昔日軍中同袍成立「狙擊隊」，規劃對台灣軍事設施及外國駐台機構等目標，進行狙擊任務。

國安局提到，中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書或駕駛軍用直升機投共。同時，中共提供經費資助台灣宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘等著軍服、持五星旗拍攝「對中投誠」影片，或交付部隊防衛計畫等文件。

國安局指出，中共指示台灣民間協會成立「中共統一戰線工作委員會」，在選舉期間邀約村里長及里民組團赴「中」旅遊及接受落地招待，且透由特定網路媒體發布不實民調及新聞報導，企圖影響選舉結果。

值得注意的是，國安局提到，隨著網路社群普及，中共透過FB、LINE、LinkedIn等媒介，提供網路貸款接觸現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並透過虛擬貨幣支付酬庸規避查緝。

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國安局說明，面對境外勢力滲透，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，全力支援偵處共諜案件。另外，檢、審單位對於共諜案成罪見解趨同，在提高案件起訴及審判定罪率下，2024年甚破獲涉案人數達23人共諜網絡，及判處有期徒刑達20年共諜案例。

國安局強調，近年共諜案件偵破，亦得力於國軍官兵及民眾提供檢舉線索，顯示民眾保防安全意識大幅提升。（編輯：蘇志宗）1140112