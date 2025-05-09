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習近平訪俄 與蒲亭出席紅場閱兵儀式

2025/5/9 19:23
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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）中國國家主席習近平今天出席俄羅斯「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年慶典。習近平並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）共同步入會場，觀看紅場閱兵儀式。

據中國官媒央視新聞，習近平今天與來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。

習近平此前在習蒲會談後會見記者時指出，這是他時隔10年再次出席這一紀念活動。

報導指出，習近平與蒲亭一起步行前往紅場，登上主觀禮台就座。隨後慶典開始，蒲亭發表致辭時指出，「蘇聯以數以千萬的犧牲捍衛了全人類的和平與自由」，「中國人民英勇抗戰，我們高度讚賞中國人民為開闢人類共同未來作出的貢獻」。

蒲亭還稱，「我們牢記二戰歷史，以史為鑑。勝利是神聖的，歷史不容篡改，勝利者不容侮辱。歷史和公正永遠在我們一邊」。

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報導指出，軍樂隊奏俄羅斯國歌，紅場上鳴響禮炮，閱兵式開始。中國等10多個國家的武裝力量方隊也受邀參加了閱兵式。慶典結束後，習近平與其他國家領導人一起從紅場到亞歷山大花園，向無名烈士墓獻花，並肅立默哀。隨後，各國領導人集體合影留念。

報導指出，9日中午習近平出席蒲亭舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年慶祝宴會。（編輯：陳鎧妤）1140509

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