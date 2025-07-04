傳川普擬訪中國 美商務部探詢企業高層隨行意願

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）知情人士透露，美國總統川普政府正接觸商界高層，探詢他們是否有意願隨同川普訪問中國，可能今年成行。此舉顯示儘管美方釋出與中國經濟脫鉤的訊號，仍可能加強雙方關係。

彭博報導，不具名的知情人士表示，美國商務部正在聯繫部分美國企業執行長，探詢他們的隨行出訪意願。目前尚不清楚有多少企業領袖收到邀請，或是否有人確認參與。

部分知情人士表示，這趟訪問的可能時機點落在10月下旬，屆時亞太經濟合作會議（APEC）峰會將在韓國舉行，緊接著東南亞國家協會（ASEAN）峰會也將在馬來西亞登場。美國總統通常會出席這兩場峰會。

當被問及此事時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，目前尚未安排訪中行程。美國商務部則拒絕置評。

知情人士表示，川普是否會訪問中國仍未確定，因為這項提議在政府內部遭遇反對，尤其政府裡有許多對中鷹派，支持對北京採取強硬立場。

不過，這項初步接觸行動也凸顯川普如何試圖藉由總統身分為美國企業爭取交易機會，以及為美國產品開拓新市場，儘管他的關稅政策讓盟友不滿，也令金融市場不安。

他今年首度主要出訪，便前往波斯灣國家沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，由金融、科技與製造業的多位企業高層隨行，並宣布橫跨能源、人工智慧（AI）、晶片、航太、體育等領域價值數十億美元的新交易，展現美國企業的實力。

陪同川普展開這趟旋風式訪問的商界領袖包括貝萊德集團（BlackRock Inc.）執行長芬克（Larry Fink）、波音公司（Boeing Co.）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）、帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.）執行長卡普（Alex Karp），以及輝達公司（NVIDIA Corp.）執行長黃仁勳等人。

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知情人士表示，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）設想這次可能的北京行也將安排類似的陣容，川普、中國國家主席習近平與隨行的企業高層可望宣布投資與採購協議。

川普和習近平上次通話是在6月初，隨後川普宣布，中方「親切邀請我和第一夫人訪問中國，我也回邀了」。川普當時在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「身為兩個偉大國家的元首，我們雙方都對此非常期待。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140704