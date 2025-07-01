王敏惠8/1接任文策院長 文化內容投資經驗豐富

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（中央社記者王寶兒台北1日電）文化內容策進院今天召開第3屆第1次董事會，會中一致通過新任院長任命案，由現任資誠會計師事務所（PWC）副總經理王敏惠擔任院長，並於8月1日上任。

王敏惠曾任國發基金文化內容投資的創投共同投資人，具文化內容投資及財務評估經驗。她曾任文策院文化創業加速器培訓計畫的課程及諮詢業師，專長為公司所得稅務、投資架構諮詢、上市櫃稅務、國內租稅優惠。

文策院董事長王時思強調，王敏惠的豐富產業經驗，將能持續發揮文策院銜接國際和產業的能量，讓台灣內容產業持續成長，隨著院務發展進入轉型關鍵期，新院長的任務，除持續協助台灣文化內容產業之外，更要透過文策院的行政法人彈性與優勢，發揮最大價值。

王時思表示，新任院長未來將負責督導院務，強化文策院「政策思維與產業實務並進」的核心角色，加速推進台灣文化內容產業的國際布局與永續發展。

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王敏惠於院長聘任案通過後，首先感謝各董事的支持，她表示，自己在12年前就參與內容產業專案研究，了解文化內容產業的特殊性、系統風險性及國際快速變遷等特性。

王敏惠分享，自國發基金文化內容投資第1期到第3期外，她也曾參與文化內容產業的研究及分析報告，以及曾參與文化內容業者的財務評估等；未來文策院的工作方向將持續朝產業規模化與國際化前進。（編輯：張雅淨）1140701