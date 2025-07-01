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「關於愛」男女主角來台 赴淡水大吃阿給、魚丸湯

2025/7/1 15:42
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（中央社記者王心妤台北1日電）挪威電影「關於愛」男、女主角近日來台參加台北電影節，趁空檔去淡水玩，雖然頂著高溫，他們仍開心搭乘淡水渡輪，並品嚐阿給、魚丸湯、豬血糕等台灣小吃，甚至帶回伴手禮。

「關於愛」為導演達格．約翰．豪格魯德（Dag Johan Haugerud）「性愛夢三部曲」的第2部，由挪威女星安德瑞亞．布萊恩．霍維格（Andrea Bræin Hovig）、男星塔優．西塔戴拉．雅各布森（Tayo Cittadella Jacobsen）主演。

女主角安德瑞亞及男主角塔優在電影裡大聊生活和感情觀，場景設定在郵輪上，他們得知淡水有渡輪後，昨天開心前往搭乘並體驗台式風情，雖然正逢炎炎夏日，他們仍說喜歡台北的高溫，因為家鄉挪威冬天可能探零下低溫。

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兩人在淡水大啖在地美食，包括阿給、魚丸湯、皮蛋、麻糬等小吃，塔優更挑戰吃豬血糕；安德瑞亞也幫女兒買了小皮包，兩人都表示此行好吃、好買又便宜。

「性愛夢三部曲」序曲「關於性」、二部曲「關於愛」及最終章「關於夢（性與愛）」，將分別於7月11、18、25日起陸續在台上映。（編輯：張雅淨）1140701

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