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陳澍晉升美商亞洲集團合夥人 擴展台港業務

2025/7/2 10:42（7/2 11:01 更新）
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策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）2日宣布陳澍（圖）晉升為合夥人，將繼續領導The Asia Group在香港和台北的辦公室。（The Asia Group提供）中央社記者吳家豪傳真 114年7月2日
策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）2日宣布陳澍（圖）晉升為合夥人，將繼續領導The Asia Group在香港和台北的辦公室。（The Asia Group提供）中央社記者吳家豪傳真 114年7月2日
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（中央社記者吳家豪台北2日電）由美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）創辦的策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）今天宣布陳澍晉升為合夥人，將繼續領導The Asia Group在香港和台北的辦公室，並擔任集團數位部門的聯席主席。

針對全球跨國企業提供商業與公共政策策略諮詢服務的The Asia Group在台灣持續招兵買馬，目前集團也在台北市信義區物色更大的辦公室。

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The Asia Group管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）透過新聞稿表示，陳澍為集團在香港和台北開設辦公室，並將港台兩地打造成高效的區域運營中心；晉升為合夥人，體現The Asia Group對於在印度－太平洋地區長遠擴展領導層的信心與承諾。

在加入The Asia Group之前，陳澍擔任Meta亞太區公共政策董事總經理，主要負責大中華區及亞洲其他市場。陳澍也擁有媒體相關經驗，曾擔任香港「南華早報」有史以來最年輕的執行總編輯。（編輯：林家嫻）1140702

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