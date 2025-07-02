免費癌篩參與度低 弘光科大研究發現提醒鼓勵很重要

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）政府提供5種癌症免費篩檢服務，但仍有不少民眾未積極參與。弘光科技大學健康事業管理系碩士生徐毓鍰進行研究，發現「行動誘因」是影響民眾篩檢意圖的關鍵心理因素。

弘光科大今天發布新聞稿指出，徐毓鍰的研究以「健康信念模式」為理論架構，回收600份有效問卷進行統計分析，結果發現「行動誘因」、「自我效能」與「威脅感受性」是影響子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌這5癌篩檢意圖的三大關鍵構面；其中「行動誘因」對篩檢行為的解釋力達69.6%，是最具影響力因素。

徐毓鍰分析，民眾願意接受癌症篩檢，往往源於一個簡單提醒，例如LINE推播、醫師建議或親友分享經驗等，許多人不是不願意篩檢，而是沒被提醒、沒被鼓勵，甚至不知道自己符合資格。

研究中也運用決策樹模型，進一步分析不同背景族群篩檢行為，發現具醫療背景、健康意識高與中高收入者篩檢參與率明顯高於其他族群。

徐毓鍰指出，這顯示社會經濟地位與健康資訊的可得性，對民眾預防醫療行為影響重大，建議針對低收入與年輕族群，政府衛教政策應加強設計更具吸引力介入措施，例如透過社群媒體推廣、校園健康教育、職場健康活動等方式，促進早期篩檢行動。

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論文指導教授張炳華表示，徐毓鍰的研究不僅提出理論分析，更從實務角度指出介入策略與分眾重點，對醫療與衛生單位推動行為改變策略具有重要參考價值；健康信念模式強調個人心理與行為意圖的關聯，有助於補強政策推動時常忽略的心理因素。

張炳華說，若能進一步結合健保快易通APP、門診提醒系統與LINE通知等數位工具，提升篩檢資訊「個人化」、「即時性」與「可及性」，將可有效提升參與率。（編輯：陳仁華）1140702