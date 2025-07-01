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朱宗慶打擊樂團分赴希臘迦納交流 以暖手敬天地

2025/7/1 17:10
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（中央社台北1日電）朱宗慶打擊樂團啟動「奧德賽計畫」，6月分派各6名團員前往希臘、非洲迦納2國取經返國，赴迦納的團員陳宏岳分享，像他們在表演前會有暖手儀式，象徵對天地的敬意，也讓演出更具意義。

陳宏岳表示，在迦納部落的生活比較隨興，他們在表演前會有暖手儀式，向天地致敬，同時也歡迎大家加入，「我印象最深刻的是，在交流過程當中，他們臨時跟我們說，剛得知他們部落的某一名朋友過世了，所以想要用音樂來紀念他，大家便馬上用音樂和舞蹈來懷念他們的朋友。」

陳宏岳提到，從與迦納部落的互動過程當中深刻體會到，「生命就是藝術，用樂舞展現部落的特質與凝聚向心力，用樂舞讚頌生命的精彩。」

團員戴含芝表示，樂如其人，從迦納部落的表演就能感受到他們的生活態度，「他們隨性地開始、隨性地加入、隨性地結束，跳舞跳到一半先轉過去罵完小孩，再回來繼續跳。除此之外，他們和新朋友的相處沒有邊界感，非常直接，也讓一切都是那麼自然。」

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，這次出訪中，「希臘組」黃堃儼、盧煥韋、陳妙妃、彭瀞瑩、黃心妤、陳珮馼6名團員，由專精希臘傳統打擊樂與巴爾幹音樂的打擊樂家瓦格利斯．卡里皮斯（Vagelis Karipis）全程陪同交流。

「非洲迦納組」有何鴻棋、陳宏岳、戴含芝、陳致欽、何欣蓉、葉立偉6名團員，全程由迦納出身、現任美國俄亥俄大學教授的打擊樂家帕斯考．揚（Paschal Younge）陪同交流，深入部落生活，感受音樂與節奏。

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朱團藝術總監朱宗慶表示，這段時間每天收到團員們的感想，是6月最令人印象深刻的事之一，「在希臘和迦納，從藝術殿堂到市井鄉野，看到團員們用心參與，獲得當地熱烈迴響，相信這段經歷，會累積滿滿的養分與視野，為團隊發展注入嶄新的動能。」

朱團順利完成「奧德賽計畫」後，團員立刻投入7月5日至12日第23屆TIPSC台北國際打擊樂夏令營，以及9月到11月將於全台巡演10場的擊樂劇場「泥巴」排練工作，將成長化為音符與勇氣，傳遞給所有樂迷。（編輯：張雅淨）1140701

朱宗慶
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