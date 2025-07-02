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高雄演唱會帶動訂房率 觀光局查房價3家旅宿違規

2025/7/2 10:53（7/2 12:01 更新）
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高雄演唱會帶動觀光與住宿，高雄市政府觀光局啟動稽查旅宿房價專案，6月稽查87家次，其中「麗隆商旅」等業者有違規取消訂房、超收房費等，依法開罰。圖為觀光局派員稽查麗隆商旅情形。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年7月2日
高雄演唱會帶動觀光與住宿，高雄市政府觀光局啟動稽查旅宿房價專案，6月稽查87家次，其中「麗隆商旅」等業者有違規取消訂房、超收房費等，依法開罰。圖為觀光局派員稽查麗隆商旅情形。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年7月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄演唱會帶動觀光與住宿，高市府觀光局啟動稽查旅宿房價專案，6月稽查87家次，其中「麗隆商旅」、「小驢舍」、「南喃至嶼」3家業者有違規取消訂房、超收房費等，依法開罰。

觀光局長高閔琳表示，目前高雄市區飯店訂房熱絡，民眾可依需求找不同房價、房型；為保障住宿品質與消費者權益，聯合消保官啟動多次旅宿房價稽查專案；6月稽查87家次，並查有3家旅宿業者未依規定保留旅客訂房或違規超收房費情形，將依違規個案開罰並公告名單，以強化警示效果。

高閔琳指出，高雄市目前觀光旅館10家、一般旅館約380家、民宿約153家，2024年高雄一般旅館平均房價2123元，為六都最低；海內外飯店旅館房價均具市場供需浮動及旅遊淡旺季特性，於旅遊旺季、寒暑假、連假、節慶、嘉年華大型活動或演唱會期間，旅館房價因需求增加而價格上漲，是市場常見現象。

觀光局發布新聞稿表示，為保障旅客住宿安全、消費權益，遏止不肖業者惡意哄抬房價、維護高雄城市觀光形象，觀光局除以公文函告旅宿業者及主要知名訂房平台，重申相關法令與罰則；加強稽查強力控管房費穩定，並對惡意哄抬價格或任意取消訂房等不法行為絕不寬貸。

觀光局說明，依「旅館業管理規則」規定，房價須備查，且不得超收；業者已收受訂金或已確認訂房者，應保留房間，違規將依「發展觀光條例」第55條開罰1萬至5萬元並公布名單。

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依法，旅宿業者也不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」之不合理條款，如有限制解約條件、片面變更規則或無故任意取消訂房致消費者權益受損，均屬無效；違者如經主管機關限期改正，卻仍逾期未改者，將按「消費者保護法」處3萬至30萬元罰鍰。

觀光局強調，針對旅客反映常見爭議行為，如任意哄抬房價超過備查房價或任意取消訂房，以及未依照交通部公告定型化契約辦理退費事宜，違者將依法處罰，並予以公告；籲業者應秉持誠信原則，妥善履行訂房契約，勿任意取消旅客訂房。（編輯：陳仁華）1140702

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