加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

侯友宜：非上班時間將與面臨罷免立委站在一起

2025/7/2 11:06（7/2 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（前左）2日主持市政會議後接受媒體聯訪表示，在非上班時間，會與國民黨面臨罷免的立委站在一起，支持相關活動。中央社記者黃旭昇新北攝 114年7月2日
新北市長侯友宜（前左）2日主持市政會議後接受媒體聯訪表示，在非上班時間，會與國民黨面臨罷免的立委站在一起，支持相關活動。中央社記者黃旭昇新北攝 114年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市長侯友宜今天表示，在非上班時間，會與國民黨面臨罷免的立委站在一起，支持相關活動，一起為努力建設新北的立委加油打氣。

侯友宜主持市政會議後接受聯訪，記者詢問，最近大罷免活動愈來愈熱，有什麼規劃幫新北市國民黨立委加油打氣。

侯友宜表示，在非上班時間，他都全力與黨籍議員、立委，大家站在一起；尤其，面臨被罷免的立委，有相關活動都會事先溝通協調，他會全力支持，要為好的立委、為新北市努力建設的立委，加油打氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統賴清德1日出席國際獅子會活動，發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，及當前國防改革的成果與決心。

侯友宜對此回應，賴總統在講「團結國家十講」時，希望能夠根據事實，減少不必要的爭議。希望團結十講，不要變成分裂十講，這是不好的。不然的話，就是多做事、少說話，努力讓國家更好。（編輯：方沛清、蕭博文）1140702

侯友宜
新北國王TPBL封王雙層巴士遊行 運動中心優惠慶賀學校放暑假新北啟動青春專案 侯友宜帶隊查KTV
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

63
更多編輯台推薦新聞：