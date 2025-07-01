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台灣文博會推秘境走讀 探討生活水風景

2025/7/1 14:52（7/1 15:31 更新）
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2025台灣文博會8月將在台北舉行，此次主題為「水風景」，圖為「接海之島」展區示意圖，將搭起巨大懸浮編織裝置，打造島嶼記憶地景。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年7月1日
2025台灣文博會8月將在台北舉行，此次主題為「水風景」，圖為「接海之島」展區示意圖，將搭起巨大懸浮編織裝置，打造島嶼記憶地景。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年7月1日
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（中央社記者王寶兒台北1日電）2025台灣文博會將在8月登場，呼應「水風景」主題，特別規劃「水路秘境走讀」活動，邀請民眾深入觀察水與地方的記憶，7月4日起開放預約。

文博會年度主題「水風景」（Water Scapes）由現任台南市美術館館長、國立台南藝術大學藝術創作理論研究所教授龔卓軍為總顧問，龔卓軍去年也曾在南美館推出以水文化為主題的「我們從河而來：流域千年，文化共筆」展中擔任總策展人。

文化部今天發布新聞稿表示，此次「水風景」主題偕同策展人包含彭雅倫及柯智豪，將共同梳理台灣自近現代社會發展以來，人類與水之間關係的改變，聚焦台灣水文化生態系所蘊含的豐沛能量，隱喻台灣文化生態的多元韌性。

呼應「水風景」主題，今年文博會特別規劃「水路秘境走讀」活動，以台北松山文創園區及南港展覽館為2大路線主軸，於8月2日至10日期間，邀請文化工作者為專家嚮導，舉辦6場走讀活動，帶領民眾深入地方記憶，隨著實際走訪、觀察水紋與城市的關係，探索水系與文史的變遷脈絡。

「水風景」主題涵蓋「接海之島」、「穿霧之境」、「有河之靈」及「台灣萬水」子題。「接海之島」主題館將搭起巨大懸浮編織裝置，打造島嶼記憶地景，精選24部跨時代影像作品，邀集7名藝術家與攝影師共同參與，並展出近40本與水文化相關的主題書籍，打造沒有既定路徑的自由策展空間。

「穿霧之境」則透過森林氣味、可再利用國產木材及鋪設落葉的山徑路線，引發觀展者對山林質地的感官記憶；「有河之靈」展區將呈現原住民、平埔、漢人等族群多元的神話、儀式與信仰記憶，同時設置水燈互動體驗，邀請參觀者親手點亮一盞水燈，將心中的祝福傳遞給重要彼方。

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「台灣萬水」展區則匯集全台各縣市推薦的文化好物，經由策展團隊精選，呈現台灣各地多元水域所孕育的在地風味與創意。

2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，地點在台北松山文創園區及南港展覽館。（編輯：張雅淨）1140701

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