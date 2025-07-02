美國防部檢視對外軍援後 停供烏克蘭部分武器

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國今天宣布將停止運送前總統拜登任內承諾向烏克蘭交付的部分重要武器，這對正在抵禦俄羅斯入侵的基輔當局而言，無疑是一大挫折。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）在電郵中告訴法新社：「國防部檢視我國對全球其他國家的軍事支持與援助後，做出這項決定，以美國利益為優先考量。」

路透社報導，兩名知情人士稍早透露，美國國防部已停止向烏克蘭運送部分防空飛彈和其他精確彈藥，理由是擔心美國儲備過低。

知情人士說，美國國防部最近幾天已暫緩交付拜登政府時期承諾提供烏克蘭的部分武器，包括防空攔截器，這種武器有助烏軍擊落來襲的俄羅斯無人機、飛彈等軍火。

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俄羅斯目前已控制烏克蘭約1/5領土，並逐步向前推進，最近幾週在烏克蘭東南部的頓內茨克（Donetsk）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區有所斬獲，同時加強對烏國的空襲力道。

美國今年2月曾短暫中止對烏克蘭的軍援，3月再次喊卡，中斷時間比第一次長一點。現任總統川普政府後來恢復執行拜登任內批准的最後一批軍援。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140702